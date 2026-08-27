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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

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Napoli, De Bruyne: "Gabriel Jesus é um perfil que não temos. Falta no gol contra o Genoa? 50 e 50. Conte pensa só em futebol, Allegri cuida das relações"

Napoli
Campeonato Italiano
K. De Bruyne

Longa entrevista com o belga, que também fala sobre o Scudetto: "Se eu olho para o elenco e as contratações, acredito que a Inter seja a principal favorita. Nós estamos ali com as mesmas seis ou sete equipes de sempre, todas próximas, em ordem aleatória"

Longa entrevista de Kevin De Bruyne, meio-campista do Napoli, ao Corriere dello Sport: "O gol contra o Genoa nasce de uma falta? 50 a 50, depende de que ângulo você olha: do meu, eu vinha de um lado e ele veio em direção a mim. De qualquer forma que se queira ver, fiquei um pouco surpreso, mas faz parte do jogo. As pessoas falam, isso não me interessa".


  • RETIRO NÃO DISTANTE

    "No ano passado, depois da lesão, não pensei em me aposentar. Mas às vezes penso nisso. Penso no meu futuro, nos meus filhos, que não são mais tão pequenos, e em qual é a melhor decisão a tomar para o futuro. Tudo normal nesta fase da minha carreira".


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  • SAÍDA DO NAPOLI? NUNCA DISSE ISSO

    "Neste verão, nunca pensei em deixar o Napoli. Nunca disse isso. O fato é que, quando digo alguma coisa, sou muito direto, mas às vezes as pessoas não gostam e inventam muitas histórias em cima disso. O verão inteiro falando de 'Kevin aqui, Kevin ali'. Não sabiam onde eu estava e onde estava a minha família. Prezo muito pela minha privacidade".

  • O que não funcionou com Conte

    "Acontece, não é um problema. Se me fazem uma pergunta, sou honesto. Sempre escolho a verdade: gosto de jogar um futebol bonito e já tinha dito isso antes mesmo de chegar. Nunca vou mudar quem sou, é isso que me torna o jogador que sou. Sou eu"


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  • Diferenças entre Conte e Allegri

    "Conte é muito rígido, mais focado na relação profissional. Futebol, futebol, futebol. Ele pensa apenas em futebol. Não há conexão pessoal com os jogadores. Já Allegri é um pouco mais solto, mais informal, e, pelo que pude ver, cuida mais do vínculo pessoal. Cada treinador é diferente do outro, e eu trabalhei com muitos treinadores diferentes".

  • O projeto de Allegri

    "Cheguei há vinte dias e tudo mudou, não quero fazer uma análise em tão pouco tempo. Mas eu diria que começamos bem e eu também me sinto bem, tanto que comecei a jogar logo de cara".

  • GABRIEL JESUS VALOR AGREGADO

    "O que ele traz? Qualidade. Qualidade no ataque com a bola, no jogo de apoio e na construção das jogadas. Provavelmente é um perfil que não temos, diferente do Rasmus ou do Lorenzo. Se chegasse, poderia nos ajudar. Também com a experiência: sabe como se vence. É importante, veremos o que acontecerá".


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