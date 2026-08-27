Longa entrevista de Kevin De Bruyne, meio-campista do Napoli, ao Corriere dello Sport: "O gol contra o Genoa nasce de uma falta? 50 a 50, depende de que ângulo você olha: do meu, eu vinha de um lado e ele veio em direção a mim. De qualquer forma que se queira ver, fiquei um pouco surpreso, mas faz parte do jogo. As pessoas falam, isso não me interessa".



