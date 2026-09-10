O gol de Odegaard esfriou o entusiasmo da torcida do Napoli, e a derrota por 1 a 0 para o Arsenal, a terceira consecutiva para os homens de Massimiliano Allegri, mantém alta a pressão sobre a equipe. Ainda assim, da noite no Diego Armando Maradona também vieram algumas notas positivas (em contraste com as lesões de Alisson Santos e Meret), ou seja, a volta de Kevin De Bruyne em papel de titular e central, tendo aparecido em grande forma.
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Napoli, De Bruyne: "Esse é o verdadeiro Kevin, não sei o que vocês esperam de mim na Itália!"
PARTIDA DE ALTO NÍVEL
O belga finalmente voltou a ser titular e foi pela primeira vez na passagem de Massimiliano Allegri, mas assumiu de imediato um papel de liderança, chegando até a dar bronca e discutir em campo com alguns companheiros e com Giovanni Di Lorenzo em particular.
"Fervor e vontade de lutar", definiu o capitão italiano, encerrando imediatamente o caso em uma partida que, de qualquer forma, viu o belga deixar o campo com uma grande aprovação também pensando no futuro (e diante das ausências já conhecidas de Anguissa e McTominay).
"Este é o verdadeiro Kevin"
Entrevistado no pós-jogo pela Prime Video, o meio-campista também rebateu as polêmicas e os muitos debates feitos na cidade sobre sua condição física. De Bruyne garantiu que a discussão não existe e que a melhor versão mostrada até aqui, a desta noite de Champions, é a do verdadeiro Kevin.
"Quanto falta para ver o verdadeiro De Bruyne? Este é o verdadeiro Kevin, não sei o que vocês esperam de mim. Sei que na Itália vocês falam muito sobre isso, mas, na realidade, este sou eu. Com Allegri está tudo bem, ele é um pouco mais calmo e relaxado do que eu. Mas está tudo bem, há uma boa sintonia com o time. Tivemos um início difícil contra equipes muito fortes. Há vontade de construir algo grande. Allegri fala comigo em italiano, não em inglês (risos, nota do redator)".
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