Entrevistado no pós-jogo pela Prime Video, o meio-campista também rebateu as polêmicas e os muitos debates feitos na cidade sobre sua condição física. De Bruyne garantiu que a discussão não existe e que a melhor versão mostrada até aqui, a desta noite de Champions, é a do verdadeiro Kevin.

"Quanto falta para ver o verdadeiro De Bruyne? Este é o verdadeiro Kevin, não sei o que vocês esperam de mim. Sei que na Itália vocês falam muito sobre isso, mas, na realidade, este sou eu. Com Allegri está tudo bem, ele é um pouco mais calmo e relaxado do que eu. Mas está tudo bem, há uma boa sintonia com o time. Tivemos um início difícil contra equipes muito fortes. Há vontade de construir algo grande. Allegri fala comigo em italiano, não em inglês (risos, nota do redator)".