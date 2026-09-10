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SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Napoli, De Bruyne: "Esse é o verdadeiro Kevin, não sei o que vocês esperam de mim na Itália!"

Napoli
K. De Bruyne
M. Allegri
Napoli x Arsenal
Arsenal
Liga dos Campeões

O Napoli reencontrou o belga entre os titulares, e ele teve uma grande atuação apesar da derrota.

O gol de Odegaard esfriou o entusiasmo da torcida do Napoli, e a derrota por 1 a 0 para o Arsenal, a terceira consecutiva para os homens de Massimiliano Allegri, mantém alta a pressão sobre a equipe. Ainda assim, da noite no Diego Armando Maradona também vieram algumas notas positivas (em contraste com as lesões de Alisson Santos e Meret), ou seja, a volta de Kevin De Bruyne em papel de titular e central, tendo aparecido em grande forma.

  • PARTIDA DE ALTO NÍVEL

    O belga finalmente voltou a ser titular e foi pela primeira vez na passagem de Massimiliano Allegri, mas assumiu de imediato um papel de liderança, chegando até a dar bronca e discutir em campo com alguns companheiros e com Giovanni Di Lorenzo em particular.

    "Fervor e vontade de lutar", definiu o capitão italiano, encerrando imediatamente o caso em uma partida que, de qualquer forma, viu o belga deixar o campo com uma grande aprovação também pensando no futuro (e diante das ausências já conhecidas de Anguissa e McTominay).

    • Publicidade

  • "Este é o verdadeiro Kevin"

    Entrevistado no pós-jogo pela Prime Video, o meio-campista também rebateu as polêmicas e os muitos debates feitos na cidade sobre sua condição física. De Bruyne garantiu que a discussão não existe e que a melhor versão mostrada até aqui, a desta noite de Champions, é a do verdadeiro Kevin.

    "Quanto falta para ver o verdadeiro De Bruyne? Este é o verdadeiro Kevin, não sei o que vocês esperam de mim. Sei que na Itália vocês falam muito sobre isso, mas, na realidade, este sou eu. Com Allegri está tudo bem, ele é um pouco mais calmo e relaxado do que eu. Mas está tudo bem, há uma boa sintonia com o time. Tivemos um início difícil contra equipes muito fortes. Há vontade de construir algo grande. Allegri fala comigo em italiano, não em inglês (risos, nota do redator)".



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