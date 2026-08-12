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Napoli confiante em contratar zagueiro do Chelsea apesar de o clube inglês aumentar o preço pedido
Napoli faz pressão para contratar o zagueiro do Chelsea Badiashile
O Napoli segue confiante para fechar um acordo pelo zagueiro do Chelsea Badiashile, apesar de o clube da Premier League ter aumentado suas exigências financeiras. Segundo a Gazzetta, Badiashile surgiu como o principal alvo de Allegri para a janela de transferências. O clube da Serie A vê o francês como uma adição crucial para reforçar suas opções na linha defensiva. Os dois clubes já chegaram a um acordo nas bases de um empréstimo no valor de € 3 milhões. No entanto, as negociações ainda estão em andamento em relação ao valor final da opção de compra.
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Badiashile rejeita interesse da Premier League pelo Napoli
O próprio jogador está atuando ativamente para concretizar a transferência para o Stadio Diego Armando Maradona. Segundo relatos, Badiashile rejeitou investidas de um clube não identificado da Premier League para priorizar uma ida para Nápoles. O Chelsea inicialmente buscava uma obrigação de compra fixada em € 15 milhões.
Embora desde então tenha concordado com uma opção de compra, o Chelsea posteriormente elevou esse valor para entre € 18 milhões e € 20 milhões. O Napoli trabalha atualmente para negociar essa taxa de opção ao menor valor possível. Apesar da mudança no preço, a diferença restante entre as duas partes é descrita como mínima.
Crise de lesões na defesa força Allegri a agir
A busca do Napoli pelo zagueiro do Chelsea se tornou uma necessidade urgente devido a uma grave crise de lesões em seu setor defensivo. O defensor titular Alessandro Buongiorno deve ficar afastado por três a quatro meses após passar por uma cirurgia no joelho. Além disso, Sam Beukema está atualmente tratando um problema no tendão de Aquiles, enquanto Luca Marianucci sofreu recentemente uma ruptura no ligamento do joelho. Esses contratempos deixaram Allegri desesperadamente sem opções antes da abertura da temporada.
- AFP
Allegri quer uma conclusão rápida antes da temporada
Com o defensor totalmente de acordo e restando apenas uma pequena diferença financeira a ser superada, o Napoli está otimista para concluir rapidamente a transferência. Allegri está ansioso para integrar o defensor francês ao elenco o mais rápido possível. O técnico italiano espera ter Badiashile à disposição quando o elenco retomar os trabalhos em Castel Volturno depois do Ferragosto. Se as negociações avançarem sem problemas nos próximos dias, Badiashile chegará para liderar a desfalcada defesa do Napoli na próxima temporada.
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