O próprio jogador está atuando ativamente para concretizar a transferência para o Stadio Diego Armando Maradona. Segundo relatos, Badiashile rejeitou investidas de um clube não identificado da Premier League para priorizar uma ida para Nápoles. O Chelsea inicialmente buscava uma obrigação de compra fixada em € 15 milhões.

Embora desde então tenha concordado com uma opção de compra, o Chelsea posteriormente elevou esse valor para entre € 18 milhões e € 20 milhões. O Napoli trabalha atualmente para negociar essa taxa de opção ao menor valor possível. Apesar da mudança no preço, a diferença restante entre as duas partes é descrita como mínima.