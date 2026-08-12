Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
AllegriGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Napoli confiante em contratar zagueiro do Chelsea apesar de o clube inglês aumentar o preço pedido

Mercado da bola
Napoli
B. Badiashile
Chelsea
Premier League
Campeonato Italiano

O Napoli segue confiante na contratação do zagueiro do Chelsea Benoit Badiashile, apesar de o clube da Premier League ter aumentado o valor pedido. O defensor francês rejeitou o interesse de outros clubes da Inglaterra, enquanto Massimiliano Allegri busca com urgência reforços para a defesa após uma grave crise de lesões.

  • Napoli faz pressão para contratar o zagueiro do Chelsea Badiashile

    O Napoli segue confiante para fechar um acordo pelo zagueiro do Chelsea Badiashile, apesar de o clube da Premier League ter aumentado suas exigências financeiras. Segundo a Gazzetta, Badiashile surgiu como o principal alvo de Allegri para a janela de transferências. O clube da Serie A vê o francês como uma adição crucial para reforçar suas opções na linha defensiva. Os dois clubes já chegaram a um acordo nas bases de um empréstimo no valor de € 3 milhões. No entanto, as negociações ainda estão em andamento em relação ao valor final da opção de compra.

    • Publicidade
  • Chelsea v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Badiashile rejeita interesse da Premier League pelo Napoli

    O próprio jogador está atuando ativamente para concretizar a transferência para o Stadio Diego Armando Maradona. Segundo relatos, Badiashile rejeitou investidas de um clube não identificado da Premier League para priorizar uma ida para Nápoles. O Chelsea inicialmente buscava uma obrigação de compra fixada em € 15 milhões.

    Embora desde então tenha concordado com uma opção de compra, o Chelsea posteriormente elevou esse valor para entre € 18 milhões e € 20 milhões. O Napoli trabalha atualmente para negociar essa taxa de opção ao menor valor possível. Apesar da mudança no preço, a diferença restante entre as duas partes é descrita como mínima.

  • Crise de lesões na defesa força Allegri a agir

    A busca do Napoli pelo zagueiro do Chelsea se tornou uma necessidade urgente devido a uma grave crise de lesões em seu setor defensivo. O defensor titular Alessandro Buongiorno deve ficar afastado por três a quatro meses após passar por uma cirurgia no joelho. Além disso, Sam Beukema está atualmente tratando um problema no tendão de Aquiles, enquanto Luca Marianucci sofreu recentemente uma ruptura no ligamento do joelho. Esses contratempos deixaram Allegri desesperadamente sem opções antes da abertura da temporada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ENG-FACUP-HULL-CHELSEAAFP

    Allegri quer uma conclusão rápida antes da temporada

    Com o defensor totalmente de acordo e restando apenas uma pequena diferença financeira a ser superada, o Napoli está otimista para concluir rapidamente a transferência. Allegri está ansioso para integrar o defensor francês ao elenco o mais rápido possível. O técnico italiano espera ter Badiashile à disposição quando o elenco retomar os trabalhos em Castel Volturno depois do Ferragosto. Se as negociações avançarem sem problemas nos próximos dias, Badiashile chegará para liderar a desfalcada defesa do Napoli na próxima temporada.

Amistosos de clubes
Napoli crest
Napoli
NAP
Aris Thessaloniki FC crest
Aris Thessaloniki FC
ARI
Amistosos de clubes
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO