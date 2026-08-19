O Napoli gostaria de fazer uma operação por empréstimo com opção de compra, ou então com obrigação de compra em condições favoráveis. E está avaliando perfis livres no mercado. Um deles é Joshua Zirkzee, de saída do Manchester United, e também alvo da Juventus (mas apenas em caso de saída de Jonathan David). Manna já falou com o estafe do ex-Bologna e Parma, assim como com o Manchester United, mas, por enquanto, não foi além de um pedido de informações. Zirkzee voltaria de bom grado à Itália, embora o salário, perto de 3,5 milhões de euros, possa ser um obstáculo.