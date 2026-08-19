Um novo atacante para Massimiliano Allegri. Sem Romelu Lukaku, negociado com o Fenerbahçe, o Napoli busca um jogador que possa disputar com Hojlund a vaga de camisa 9 titular. As últimas duas semanas serão importantes para Giovanni Manna, que não pode se permitir grandes investimentos, mas quer completar o elenco à disposição do treinador de Livorno. Uma ajuda pode vir das vendas: Lorenzo Lucca pode fazer as malas, de volta após empréstimo ao Nottingham Forest e cobiçado por Fiorentina e Genoa, assim como Noa Lang, que o Galatasaray não comprou em definitivo. O holandês tem mercado na Premier League e na Eredivisie, onde agrada ao Ajax.
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Napoli busca um novo atacante: contatos com o Arsenal por Gabriel Jesus, que ganha tempo. Zirkzee e Nicolas Jackson agradam. Delap foi oferecido, Lucca pode sair
Contatos por Zirkzee
O Napoli gostaria de fazer uma operação por empréstimo com opção de compra, ou então com obrigação de compra em condições favoráveis. E está avaliando perfis livres no mercado. Um deles é Joshua Zirkzee, de saída do Manchester United, e também alvo da Juventus (mas apenas em caso de saída de Jonathan David). Manna já falou com o estafe do ex-Bologna e Parma, assim como com o Manchester United, mas, por enquanto, não foi além de um pedido de informações. Zirkzee voltaria de bom grado à Itália, embora o salário, perto de 3,5 milhões de euros, possa ser um obstáculo.
Chamado ao Chelsea: Jackson e Delap
Outro camisa 9 que atua na Inglaterra e está no radar do Napoli é Nicolas Jackson. O senegalês, depois da Copa do Mundo com os Leões da Teranga, voltou a Londres. O Bayern de Munique, que no último verão gastou 15 milhões de euros pelo empréstimo oneroso, de fato decidiu não pagar os 65 milhões de euros necessários para a compra em definitivo. Para Xabi Alonso, o ex-Villarreal é a terceira opção e vai sair, provavelmente por empréstimo. Nas conversas com o Chelsea, também surgiu o nome de Liam Delap, centroavante físico nascido em 2003, mas ele não tem as características de que o Napoli precisa.
GABRIEL JESUS GANHA TEMPO
Segundo Fabrizio Romano, há uma desaceleração nas conversas por Gabriel Jesus, fora dos planos do Arsenal e com as malas prontas. O brasileiro agrada muito a Allegri, mas, por enquanto, não colocou a Itália no topo da lista de suas prioridades, apesar de o Napoli já ter conversado sobre valores e sobre como estruturar a operação com os Gunners. O ex-Manchester City não disse não, mas não tem pressa para decidir: quer pensar bem e entender que tipo de ofertas podem chegar até o fim da janela de transferências.
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