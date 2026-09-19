Napoli, Anguissa recuperado, Spinazzola não: os convocados para a Fiorentina

O Napoli vai encerrar esta primeira parte da temporada 2026/2027 com o último jogo antes da longa pausa para as seleções, fora de casa, no Franchi, em Florença, contra a Fiorentina. Massimiliano Allegri precisa confirmar a confiança recuperada com a vitória sobre o Bologna (que custou o cargo a Tedesco) em um confronto com uma Fiorentina renascida após a saída de Grosso e a chegada de Vanoli.





A emergência de lesões continua atormentando o Napoli, mas da enfermaria de Castelvolturno chegou uma notícia positiva, confirmada pelos relacionados do técnico toscano para a partida: Frank Zambo Anguissa está oficialmente recuperado.



