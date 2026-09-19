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Anguissa NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
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Napoli, Anguissa recuperado, Spinazzola não: os convocados para a Fiorentina

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A miniemergência do Napoli continua, mas o time recupera o meio-campista camaronês.

O Napoli vai encerrar esta primeira parte da temporada 2026/2027 com o último jogo antes da longa pausa para as seleções, fora de casa, no Franchi, em Florença, contra a Fiorentina. Massimiliano Allegri precisa confirmar a confiança recuperada com a vitória sobre o Bologna (que custou o cargo a Tedesco) em um confronto com uma Fiorentina renascida após a saída de Grosso e a chegada de Vanoli.


A emergência de lesões continua atormentando o Napoli, mas da enfermaria de Castelvolturno chegou uma notícia positiva, confirmada pelos relacionados do técnico toscano para a partida: Frank Zambo Anguissa está oficialmente recuperado.


  • Anguissa sim, Spinazzola não

    Zambo Anguissa saiu da longa lista de lesionados, que inclui Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Alisson Santos e Giovane, ao se recuperar do problema muscular na coxa que o havia parado até agora.

    Infelizmente para Allegri, ao menos para esta partida, Leonardo Spinazzola foi acrescentado à lista, com uma breve contratura na coxa direita que o obrigou a ficar fora.

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  • A LISTA COMPLETA

    Goleiros: Contini, Milinkovic-Savic, Pugliese.

    Defensores: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Favasuli, Rafa Marin, Rrahmani, Olivera.

    Meio-campistas: Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Gilmour, Vergara.

    Atacantes: Hojlund, Lucca, Neres, Lang, Politano.

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