Um dérbi, mais um, fora de campo, pode estar à espera de Inter e Milan, que há algumas semanas monitoram a situação de Zambo Anguissa: o meio-campista camaronês ainda não renovou o contrato, que se encerra em julho de 2027, e pode, portanto, deixar o Napoli de graça. "Falei com Frank e com os agentes dele no fim de agosto. Eu o vejo todos os dias, ele está bem e está concentrado", disse Giovanni Manna, diretor esportivo do Napoli. "Venho dizendo isso há um ano: se conseguirmos chegar a um acordo, ótimo; caso contrário, ele deu muito ao clube e não haverá problemas em nos separarmos no fim da temporada".
Napoli: Anguissa pede 6 milhões por temporada para renovar; o que se sabe sobre o Milan para uma possível contratação sem custos
ALTA SOLICITAÇÃO
Atualmente, Anguissa recebe um salário de 3,6 milhões de euros por temporada e teria pedido um reajuste para 6 milhões de euros líquidos por temporada para dar sinal verde ao acordo por um novo contrato. Mais do que uma proposta, ao Napoli isso pareceu um ponto de ruptura com o jogador. A Inter, assim como outros clubes mais distantes, monitora com grande interesse.
ENQUETE DE VERÃO
Anguissa e o Napoli, sinais de despedida. Já no verão passado, o estafe do jogador, impulsionado pela saída de Conte, havia olhado ao redor em busca de soluções interessantes no mercado. O Milan havia tentado sondar o terreno tanto com os agentes quanto com o Napoli que, porém, não havia se aberto a um diálogo.
No momento, não há negociações em andamento entre o clube da via Aldo Rossi e o entorno de Anguissa, embora o interesse exista e deva ser levado em consideração, sobretudo se a ruptura com o Napoli se tornar definitiva.
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