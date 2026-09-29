Anguissa e o Napoli, sinais de despedida. Já no verão passado, o estafe do jogador, impulsionado pela saída de Conte, havia olhado ao redor em busca de soluções interessantes no mercado. O Milan havia tentado sondar o terreno tanto com os agentes quanto com o Napoli que, porém, não havia se aberto a um diálogo.

No momento, não há negociações em andamento entre o clube da via Aldo Rossi e o entorno de Anguissa, embora o interesse exista e deva ser levado em consideração, sobretudo se a ruptura com o Napoli se tornar definitiva.