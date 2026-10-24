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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Napoli, Allegri furioso: "Pela primeira vez em 25 anos, não tenho condições de comentar a partida"

M. Allegri
Napoli
Napoli x Roma
Roma
Campeonato Italiano

O técnico do Napoli fala após o empate por 3 a 3 com a Roma

Max Allegri, técnico do Napoli, fala à DAZN após o empate por 3 a 3 com a Roma no Maradona, pela oitava rodada da Serie A.


A EXPULSÃO

"O quarto árbitro chamou o árbitro e me expulsou. Eu não tinha feito absolutamente nada. É uma pena, mas da próxima vez ficarei no banco de reservas", relata o TMW. "Toda vez que me mexo, sou expulso. Vejo outros que entram em campo e viram o jogo. Agradeço a Saccani e, de resto, só tenho elogios aos jogadores."


QUEDA FÍSICA

"Hoje à noite, a equipe fez uma boa partida contra uma Roma forte. No terceiro gol, não podíamos fazer mais, mas, jogando com esse espírito, subiremos na tabela."


  • OS MUITOS GOLS SOFRIDOS

    "Mudei a forma de jogar, agora quero que todos joguem no ataque", diz em tom provocativo.


    DE BRUYNE COMO ORGANIZADOR DE JOGO

    "Ele não poderá jogar sempre, temos Gilmour e Lobotka, e esse deve ser o espírito. Estou muito irritado por não termos vencido a partida".


    COPO MEIO CHEIO OU MEIO VAZIO

    "Hoje à noite, pela primeira vez em 25 anos, não estou em condições de comentar a partida com lucidez".



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