Napoli, Allegri furioso: "Pela primeira vez em 25 anos, não tenho condições de comentar a partida"

Max Allegri, técnico do Napoli, fala à DAZN após o empate por 3 a 3 com a Roma no Maradona, pela oitava rodada da Serie A.





A EXPULSÃO

"O quarto árbitro chamou o árbitro e me expulsou. Eu não tinha feito absolutamente nada. É uma pena, mas da próxima vez ficarei no banco de reservas", relata o TMW. "Toda vez que me mexo, sou expulso. Vejo outros que entram em campo e viram o jogo. Agradeço a Saccani e, de resto, só tenho elogios aos jogadores."





QUEDA FÍSICA

"Hoje à noite, a equipe fez uma boa partida contra uma Roma forte. No terceiro gol, não podíamos fazer mais, mas, jogando com esse espírito, subiremos na tabela."



