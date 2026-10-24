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Ao VivoIngressos
Allegri NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Napoli, Allegri fala sobre o meio-campo: "Escalei três, eles têm liberdade para jogar"

Napoli
Napoli x Roma
Roma
Campeonato Italiano

O técnico da Itália fala antes da partida contra a Roma

Massimiliano Allegri, técnico do Napoli, fala à DAZN antes da partida contra a Roma.


Sobre as funções de De Bruyne no meio-campo:

"Coloquei três no meio-campo. É preciso deixá-los livres para jogar."

  • Sobre a agressividade individual nos duelos:

    "São os detalhes que fazem a diferença. Se você não é agressivo, os adversários têm mais facilidade. Mesmo contra o Bodo, dávamos a impressão de que podíamos sofrer gols com facilidade demais".


    Como convenceu De Bruyne?

    "Não foi preciso. Coloquei-o naquela posição, e ele sabe se movimentar. Anguissa precisa dar equilíbrio, e McTominay é mais ofensivo".

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