Massimiliano Allegri, técnico do Napoli, fala à DAZN antes da partida contra a Roma.
Sobre as funções de De Bruyne no meio-campo:
"Coloquei três no meio-campo. É preciso deixá-los livres para jogar."
Massimiliano Allegri, técnico do Napoli, fala à DAZN antes da partida contra a Roma.
Sobre as funções de De Bruyne no meio-campo:
"Coloquei três no meio-campo. É preciso deixá-los livres para jogar."
Sobre a agressividade individual nos duelos:
"São os detalhes que fazem a diferença. Se você não é agressivo, os adversários têm mais facilidade. Mesmo contra o Bodo, dávamos a impressão de que podíamos sofrer gols com facilidade demais".
Como convenceu De Bruyne?
"Não foi preciso. Coloquei-o naquela posição, e ele sabe se movimentar. Anguissa precisa dar equilíbrio, e McTominay é mais ofensivo".
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