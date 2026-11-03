A derrota por 2 a 0 para a Juventus, em Turim, reabriu um enorme capítulo de crise para o Napoli, que, em meio a uma emergência por lesões, já precisa enfrentar um confronto decisivo para a continuidade de sua trajetória na Champions League. O Napoli jogará fora de casa, em Portugal, contra o Porto.
Em entrevista coletiva para falar sobre a partida, o técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, rejeitou tanto a desculpa das lesões quanto a ideia de "última chance", mas ressaltou claramente que a campanha da equipe até agora no campeonato não está à altura das expectativas.