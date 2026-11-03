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Allegri NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Napoli, Allegri: "Contra o Porto, não é a última chance. Acertar a situação no campeonato é mais importante que a Champions. Ou se sofre ou se sai com os ossos quebrados. Somos 13, vamos ver quem está de pé"

Napoli
M. Allegri
Porto x Napoli
Porto
Liga dos Campeões

O técnico do Napoli apresentou o confronto com o Porto e afastou qualquer desculpa para a má fase.

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POR

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Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

NAP

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A derrota por 2 a 0 para a Juventus, em Turim, reabriu um enorme capítulo de crise para o Napoli, que, em meio a uma emergência por lesões, já precisa enfrentar um confronto decisivo para a continuidade de sua trajetória na Champions League. O Napoli jogará fora de casa, em Portugal, contra o Porto.

Em entrevista coletiva para falar sobre a partida, o técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, rejeitou tanto a desculpa das lesões quanto a ideia de "última chance", mas ressaltou claramente que a campanha da equipe até agora no campeonato não está à altura das expectativas.

  • Lesões não são desculpa

    "Ter muitos jogadores lesionados não diminui em nada a pressão, porque é um jogo importante da Liga dos Campeões, contra uma equipe forte. Neste momento, não adianta falar nem dar explicações. É preciso agir, trabalhar, recuperar os jogadores lesionados e transformar esta fase negativa em uma fase positiva."

  • Colocar o campeonato em ordem é a coisa mais importante

    "O jogo de amanhã é difícil porque o Porto vem de 10 vitórias no campeonato e também fez boas partidas na Champions League. Quanto a nós, não adianta falar muito: precisamos fazer uma boa atuação. Na Champions League, temos o destino nas nossas mãos, porque, com 10 pontos, conseguiríamos chegar pelo menos aos playoffs. Mas depois precisamos acertar as coisas no campeonato, que é o mais importante."

  • SOFRIMENTO OU GRANDE FRACASSO

    "Hoje me falaram de um dado: nos últimos 30 minutos de jogo, sofremos 11 gols. Isso significa que deixamos a desejar nessa fase da partida. Amanhã, ou fazemos um jogo de muito sofrimento ou saímos de campo com os ossos quebrados."

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  • HOJLUND, SIM; DE BRUYNE É DÚVIDA

    "Hojlund não está mais com febre. Quanto a De Bruyne, vamos treinar hoje e depois veremos se ele estará disponível para amanhã.

    Estamos em 13. Não é que eu não queira dizer se ele vai jogar ou não, mas vou fazer o treino e colocar em campo quem estiver de pé. Neste momento, estamos com dificuldade até para jogar bobinho no treino."

  • Não é a última chance

    "Amanhã não é a última chance. Com 10 pontos, dá para ir aos playoffs. O jogo de amanhã é importante. O jogo contra o Manchester também é importante, mas quase proibitivo. Vamos disputar a classificação à próxima fase contra Club Brugge, Viking e Sabah".

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