"Hojlund não está mais com febre. Quanto a De Bruyne, vamos treinar hoje e depois veremos se ele estará disponível para amanhã.

Estamos em 13. Não é que eu não queira dizer se ele vai jogar ou não, mas vou fazer o treino e colocar em campo quem estiver de pé. Neste momento, estamos com dificuldade até para jogar bobinho no treino."