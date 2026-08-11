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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Yosua Arya

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Napoli acerta acordo de € 6 milhões com o Fenerbahce para vender Romelu Lukaku

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O Napoli acertou a venda do atacante belga Romelu Lukaku para o gigante turco Fenerbahce por € 6 milhões, mais bônus. O jogador de 33 anos já foi aprovado nos exames médicos e acertou um contrato no valor de € 10 milhões por temporada antes de sua mudança para Istambul.

  • Fenerbahce chega a acordo por atacante do Napoli

    Lukaku está pronto para dar sequência à sua carreira profissional na Turquia depois que o Napoli chegou a um acordo total com o Fenerbahce sobre sua transferência, segundo Gianluca Di Marzio. O clube turco pagará € 6 milhões iniciais, além de bônus adicionais atrelados a desempenho, pelo internacional belga. O centroavante de 33 anos também acertou os termos pessoais com o clube de Istambul. A reportagem revela que ele receberá um contrato lucrativo no valor de € 10 milhões por temporada na Turquia.

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  • Romelu LukakuGetty Images

    Exame médico aprovado enquanto a documentação final é processada

    A transferência avançou rapidamente após negociações bem-sucedidas entre os dois clubes. Gianluca Di Marzio confirmou na terça-feira que um acordo havia sido formalmente alcançado.

    Lukaku já realizou e foi aprovado nos exames médicos oficiais com o Fenerbahce antes da mudança proposta. As duas equipes estão atualmente no processo de troca da documentação formal da transferência para concluir o negócio. Com todos os principais obstáculos agora superados, as etapas administrativas formais seguem como a exigência final antes de a transferência ser oficialmente concluída.

  • Encerrando uma passagem repleta de títulos pelo Napoli

    A saída põe fim à passagem de Lukaku por Nápoles depois de passar duas temporadas representando o Napoli. Seu período na Serie A foi bem-sucedido, já que ele ajudou a equipe a conquistar a glória máxima no cenário nacional.

    Durante seus dois anos no clube italiano, o experiente atacante belga teve participação na conquista de um título do Scudetto. Agora, ele se prepara para deixar o futebol italiano e iniciar um novo capítulo em Istambul.

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  • Romelu Lukaku BelgiumGetty Images

    Anúncio oficial esperado em Istambul

    Com os exames médicos concluídos e a documentação sendo trocada entre Napoli e Fenerbahce, um anúncio oficial é esperado nas próximas horas. Lukaku concluirá sua transferência para seu novo clube em Istambul. O belga se juntará aos novos companheiros de equipe enquanto o Fenerbahce finaliza os preparativos para a temporada.

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