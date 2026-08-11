A transferência avançou rapidamente após negociações bem-sucedidas entre os dois clubes. Gianluca Di Marzio confirmou na terça-feira que um acordo havia sido formalmente alcançado.

Lukaku já realizou e foi aprovado nos exames médicos oficiais com o Fenerbahce antes da mudança proposta. As duas equipes estão atualmente no processo de troca da documentação formal da transferência para concluir o negócio. Com todos os principais obstáculos agora superados, as etapas administrativas formais seguem como a exigência final antes de a transferência ser oficialmente concluída.