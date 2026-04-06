Se não for decisiva, pouco falta para que o seja. O grande clássico da 31ª rodada do campeonato é o confronto entre Napoli e Milan, marcado para a segunda-feira de Páscoa, 6 de abril, às 20h45, no Estádio Diego Armando Maradona. Quem vencer — se houver um vencedor — poderá se tornar definitivamente o principal adversário do Inter na disputa pelo título. Uma partida fundamental para a qual o técnico rossonero Massimiliano Allegri chega com quase todo o elenco à disposição: a única ausência será Matteo Gabbia. O técnico toscano ainda precisa resolver algumas dúvidas no ataque, com cinco jogadores disputando duas vagas.
OS TREINOS DE ALLEGRI
Segundo o Sky Sport, Niclas Füllkrug vem ganhando espaço de forma surpreendente nas últimas horas: o atacante alemão pode ser a surpresa na escalação titular do Milan, e junto com ele Allegri testou Christopher Nkunku. Se essa for a dupla de ataque inicial, ficarão no banco tanto Christian Pulisic quanto Rafael Leão, que voltou aos treinos na última quinta-feira; junto com eles, também o mexicano Santiago Gimenez. Do outro lado, há um Napoli em plena crise: Conte está sem cinco jogadores, todos fora por lesão: de Vergara a Lukaku, passando por Di Lorenzo, Neres e Rrahmani. Com Olivera levando vantagem sobre Beukema para jogar na zaga de três, a única disputa é na lateral direita, com Gutierrez levando vantagem sobre Politano.
A DEFESA
Como Rrahmani está fora e Beukema alterna entre atuações convincentes e outras nem tanto, Antonio Conte começa a considerar a ideia de escalar, à frente de Milinkovic-Savic, uma defesa e dois laterais, todos canhotos. Olivera, Buongiorno e Juan Jesus na zaga, Spinazzola e Gutierrez nas laterais, com o ex-jogador do Girona atuando do lado oposto. Essa jogada levou ao primeiro gol do espanhol com a camisa azul na vitória por 2 a 1 contra a Fiorentina, há algumas semanas.
HOJLUND EM DÚVIDA
A presença de Hojlund, a poucas horas do jogo entre Napoli e Milan, estaria seriamente em dúvida. Se essa notícia se confirmar, Conte teria duas opções. O único atacante de ofício disponível seria Giovane, que ultimamente caiu no esquecimento, com apenas 37 minutos disputados nos últimos cinco jogos e nenhuma partida como titular pelos napolitanos na Série A. O ex-jogador do Verona seria a escolha mais lógica, com McTominay e De Bruyne no apoio. Caso contrário, seria possível imaginar a utilização de McTominay como falso nove.
NÁPOLES x MILÃO, AS PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
A poucas horas do apito inicial no Estádio Maradona, eis as prováveis escalações dos dois treinadores:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. Técnico: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. Técnico: Allegri.