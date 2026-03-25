O jogo Napoli x Milan, marcado para 6 de abril no Estádio Maradona, se aproxima, mas as regras de acesso para os torcedores visitantes ainda não foram definidas. De acordo com o site Tuttonapoli, o Observatório Nacional de Eventos Esportivos decidiu, de fato, encaminhar ao CASMS a avaliação das medidas de segurança a serem adotadas para a partida.
AFP
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Nápoles x Milan: possível proibição da viagem dos torcedores rossoneri; decisão caberá ao CASMS
SETOR DE VISITANTES: POR ENQUANTO, NÃO HÁ VENDAS
A decisão surge após as recomendações da Delegacia de Polícia de Nápoles, que solicitou mais informações antes de autorizar a venda de ingressos no setor de visitantes. Enquanto isso, o Observatório solicitou à Liga da Série A que não iniciasse a venda de ingressos destinados aos torcedores rossoneri. Caberá agora ao CASMS e à Prefeitura estabelecer eventuais restrições, incluindo a possibilidade de que os torcedores do Milan residentes na Lombardia não possam acompanhar o time na partida fora de casa no Estádio Maradona. Uma decisão é esperada nos próximos dias.