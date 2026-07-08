Nápoles, surge o nome de Tommaso Barbieri: uma opção para a lateral direita, ele é um dos favoritos de Allegri

O Napoli está buscando uma alternativa a Raoul Bellanova, que, até agora, era um dos nomes avaliados pelos azzurri. Para a lateral direita, Massimiliano Allegri citou o nome de Tommaso Barbieri. A notícia foi divulgada pela Gazzetta, segundo a qual o ex-técnico do Milan preferiria contar com um jogador veloz, confiável na defesa e pronto para entrar em campo, ciente de que ficaria atrás do capitão e pilar também da Seleção Nacional. Aliás, o técnico já trabalhou com Barbieri na temporada 2022-2023, fazendo com que ele acumulasse três partidas com a camisa da Juventus.





No momento, Barbieri não é a primeira opção, mas, caso as outras opções mais caras não deem certo, o jogador da Cremonese poderia ser um bom plano B para os napolitanos. É importante ressaltar que há uma forte disputa pelo jogador da Cremonese, com uma disputa em andamento entre Cagliari, Sassuolo e Torino, além de Parma e Fiorentina, que também demonstraram interesse nele. Nascido em 2002, ele acumulou 66 partidas e três gols com os lombardos e tem sido presença constante nas seleções sub-17, sub-18 e sub-20.