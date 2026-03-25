Nápoles, Spinazzola não vai renovar? A Juventus tenta: os contatos, o contrato e os custos da operação

O objetivo da Juventus neste final de temporada é único: garantir o 4º lugar e a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA, assegurando assim — ao mesmo tempo — a continuidade da participação na principal competição europeia e uma importante receita garantida que permita maior margem de manobra no mercado de transferências do verão para a diretoria da Velha Senhora.
Mas, entre possíveis grandes transferências, na Juventus não se esquecem e não passam despercebidos todos aqueles jogadores que, ao final da atual temporada, verão seus contratos com os respectivos clubes expirarem: entre eles, os bianconeri acompanham com grande atenção um ex-jogador como Leonardo Spinazzola, atualmente no Napoli.