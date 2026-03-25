Nápoles, Spinazzola não vai renovar? A Juventus tenta: os contatos, o contrato e os custos da operação

Salvo prova em contrário, com o contrato expirando em 30 de junho de 2026, Spinazzola já está livre para assinar com qualquer outro clube de vista para a próxima temporada, incluindo a Juventus.

A diretoria da Juventus, como já foi dito, já entrou em contato com o jogador, mas primeiro será necessária uma decisão dele sobre uma possível renovação com o Napoli: até o momento, segundo a Sky Sport, o clube do presidente Aurelio De Laurentiis propôs uma extensão ou prorrogação do contrato à equipe do jogador, oferecendo uma renovação por apenas um ano com opção de renovação para o ano seguinte.

A Juventus, por sua vez, estaria pronta para atender às exigências do jogador, oferecendo um contrato de dois anos. De qualquer forma, Spinazzola quer dar prioridade ao clube azul, que deverá avaliar se altera sua oferta ou deixa o lateral sair de graça, permitindo assim a entrada dos bianconeri.