Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Nápoles, Spinazzola não vai renovar? A Juventus tenta: os contatos, o contrato e os custos da operação

Juventus
Mercado da bola
Napoli
L. Spinazzola

O que se sabe sobre a possível contratação gratuita dos bianconeri para a próxima temporada.

O objetivo da Juventus neste final de temporada é único: garantir o 4º lugar e a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA, assegurando assim — ao mesmo tempo — a continuidade da participação na principal competição europeia e uma importante receita garantida que permita maior margem de manobra no mercado de transferências do verão para a diretoria da Velha Senhora.

Mas, entre possíveis grandes transferências, na Juventus não se esquecem e não passam despercebidos todos aqueles jogadores que, ao final da atual temporada, verão seus contratos com os respectivos clubes expirarem: entre eles, os bianconeri acompanham com grande atenção um ex-jogador como Leonardo Spinazzola, atualmente no Napoli.

  • A JUVENTUS DE OLHO EM SPINAZZOLA

    Não é segredo que a equipe comandada por Luciano Spalletti, de vista à próxima temporada, precise de reforços específicos, seja para a Liga dos Campeões ou para se classificar para outras competições europeias. Reforços específicos, como já dissemos, para algumas posições, reforços experientes e que possam garantir uma certa confiabilidade sob o comando do experiente técnico natural de Certaldo.

    Todos os motivos acima citados levam a Juventus a observar com interesse e acompanhar a situação de Spinazzola no Napoli: conforme relatado também pelos colegas da Sky Sport, o diretor executivo Damien Comolli e sua equipe estão acompanhando o desenrolar dos acontecimentos sobre o futuro do lateral, atualmente sob o comando de Antonio Conte. A diretoria da Juventus, em relação ao jogador cujo contrato está chegando ao fim, já fez uma abordagem para um possível retorno dele à equipe de Turim a título gratuito.

    • Publicidade

  • UM RETORNO

    Vale lembrar que este seria um retorno para Spinazzola: o lateral, nascido em 1993, já vestiu a camisa da Juventus de 2010 a 2012 na equipe Primavera (conquistando também o Torneio de Viareggio), além da temporada 2018/2019 no time principal, onde disputou 12 partidas e conquistou o Scudetto e a Supercopa da Itália.

  • O Nápoles não vai renovar o contrato dele?

    Salvo prova em contrário, com o contrato expirando em 30 de junho de 2026, Spinazzola já está livre para assinar com qualquer outro clube de vista para a próxima temporada, incluindo a Juventus.

    A diretoria da Juventus, como já foi dito, já entrou em contato com o jogador, mas primeiro será necessária uma decisão dele sobre uma possível renovação com o Napoli: até o momento, segundo a Sky Sport, o clube do presidente Aurelio De Laurentiis propôs uma extensão ou prorrogação do contrato à equipe do jogador, oferecendo uma renovação por apenas um ano com opção de renovação para o ano seguinte.

    A Juventus, por sua vez, estaria pronta para atender às exigências do jogador, oferecendo um contrato de dois anos. De qualquer forma, Spinazzola quer dar prioridade ao clube azul, que deverá avaliar se altera sua oferta ou deixa o lateral sair de graça, permitindo assim a entrada dos bianconeri.

  • OS CUSTOS

    Mas quais seriam os custos de uma eventual contratação para a Juventus?

    Claramente, por se tratar de uma negociação sem custos de transferência, não há custos de cartela a serem avaliados e não seria necessário negociar com o Napoli. Em vez disso, deveriam ser considerados os custos relativos às comissões e ao salário de Spinazzola, que, atualmente, recebe 1,8 milhão de euros por ano (cerca de 3,3 milhões brutos).

    Uma transação, portanto, perfeitamente viável para a Velha Senhora, que reforçaria seu elenco de laterais com um jogador experiente e de alto nível, além de trazer de volta a Turim um jogador que cresceu em sua base nos dois anos após ter chegado da base do Siena.

Campeonato Italiano
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN
Campeonato Italiano
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL