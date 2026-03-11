Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
antonio conte napoliGetty Images

Traduzido por

Nápoles, qual será o futuro de Conte? Contrato, salário, rumores sobre renovação e movimentações no mercado

Os azuis continuam a lutar pela Champions sob a liderança de Conte: o que se sabe sobre o futuro do técnico.

O Napoli continua sua corrida para garantir a classificação para a próxima UEFA Champions League, com uma dúvida: será que Antonio Conte ainda estará no comando dos azzurri em 2026/27?

Desde o início da temporada, circulam rumores e perguntas sobre o futuro do técnico de Lecce, considerando também algumas turbulências vividas nos últimos doze meses em Castel Volturno.

No final do mercado de inverno de 2025, por exemplo, com a venda e a não substituição de Khvicha Kvaratskhelia no meio da disputa pelo Scudetto com o Inter. Uma espécie de breve afastamento entre Conte e Aurelio De Laurentiis que alimentou, na primavera passada, alguns rumores sobre um possível retorno à Juventus, depois desmentidos por todo o ambiente azzurro. Compacto, como se recompactou após o momento de flexão no início de novembro passado, evidenciado pelo desabafo após a derrota em Bolonha (“Estou preocupado, não quero acompanhar um morto”).

A luta pelo Scudetto ainda não está encerrada? Em nossa seção específica, não só odds, mas também análises e os bônus de apostas mais convenientes. 

Mas como estão as coisas hoje? O que se sabe sobre o futuro de Conte.

  • CONTE PERMANECE EM NÁPOLES?

    A primeira pergunta é clara: Conte continuará sendo o técnico do Napoli na próxima temporada?

    Até o momento, a resposta é sim. Não há sombras no horizonte no que diz respeito ao futuro do técnico, conforme relatado também pelo Repubblica, que destacou como a relação com o grupo da equipe é extraordinária e se consolidou nas dificuldades vividas nos últimos meses.

    E a qualificação para a próxima Liga dos Campeões pode ser a pedra final para dissipar qualquer dúvida remanescente.

    • Publicidade

  • O CONTRATO DE CONTE: NÃO HÁ CLÁUSULAS

    A intenção de Conte é respeitar o contrato de três anos assinado em 2024, que o vincula ao Napoli até o final da próxima temporada, ou seja, até 30 de junho de 2027.

    E um detalhe no acordo com os azzurri alimenta esse cenário: conforme relatado pelo Il Mattino, não há cláusulas rescisórias que possam liberar unilateralmente Conte, que pretende continuar até o término natural do contrato.

  • O SALÁRIO DE CONTE E A HIPÓTESE DE RENOVAÇÃO

    Não está claro, porém, se Conte poderá prolongar ainda mais a sua permanência em Nápoles.

    O técnico de Lecce é o treinador mais bem pago da atual Série A, com um salário líquido de 8 milhões de euros por temporada, e no final de 2025 surgiram rumores sobre uma possível prorrogação do contrato por mais duas temporadas, levando o prazo até junho de 2029.

    Até o momento, no entanto, não há avanços concretos em relação à renovação, tema que poderá ser discutido quando, no final da temporada, Conte e a diretoria se reunirem para fazer um balanço da temporada e planejar a temporada 2026/27.

  • OS PRÓXIMOS MOVIMENTOS DO MERCADO

    Um fator muito importante será aquele relacionado ao mercado, o mesmo que há pouco mais de um ano causou atritos para Kvara e que no verão passado trouxe Kevin De Bruyne em uma sessão faraônica de mais de 100 milhões.

    A qualificação para a próxima Liga dos Campeões, um objetivo a não falhar, garantirá receitas e fundos para Giovanni Manna, que já está trabalhando para planejar os próximos passos para retocar o elenco em todas as posições, levando em conta alguns limites econômicos e estratégicos dentro dos quais operar.

    Um futuro que se baseará na confirmação de Rasmus Hojlund e Alisson Santos, rumo à resgate por 60 milhões no total, com o objetivo de garantir Scott McTominay com a renovação. Em seguida, serão avaliados os perfis de entrada, examinando as saídas e incorporando as indicações e necessidades do treinador.

    Conte e o Napoli têm uma relação sólida e a confirmação para o terceiro ano juntos é o cenário mais provável neste momento.

Campeonato Italiano
Napoli crest
Napoli
NAP
Lecce crest
Lecce
LEC
0