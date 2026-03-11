Nápoles, qual será o futuro de Conte? Contrato, salário, rumores sobre renovação e movimentações no mercado

O Napoli continua sua corrida para garantir a classificação para a próxima UEFA Champions League, com uma dúvida: será que Antonio Conte ainda estará no comando dos azzurri em 2026/27?

Desde o início da temporada, circulam rumores e perguntas sobre o futuro do técnico de Lecce, considerando também algumas turbulências vividas nos últimos doze meses em Castel Volturno.

No final do mercado de inverno de 2025, por exemplo, com a venda e a não substituição de Khvicha Kvaratskhelia no meio da disputa pelo Scudetto com o Inter. Uma espécie de breve afastamento entre Conte e Aurelio De Laurentiis que alimentou, na primavera passada, alguns rumores sobre um possível retorno à Juventus, depois desmentidos por todo o ambiente azzurro. Compacto, como se recompactou após o momento de flexão no início de novembro passado, evidenciado pelo desabafo após a derrota em Bolonha (“Estou preocupado, não quero acompanhar um morto”).

Mas como estão as coisas hoje? O que se sabe sobre o futuro de Conte.