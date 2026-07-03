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Nápoles: por que o mercado de transferências para Allegri começou devagar: elenco extragrande de 46 jogadores, os casos complicados de De Bruyne e Lukaku

Napoli
M. Allegri
Mercado da bola

As dificuldades em encerrar os casos Khalaili e Gila escondem algumas questões

Após semanas de uma espera exaustiva, o Napoli finalmente anunciou Massimiliano Allegri como novo técnico até 30 de junho de 2029. Essa é a primeira e, até o momento, única certeza com a qual Aurelio De Laurentiis retoma os preparativos para a próxima temporada, após se despedir de Antonio Conte, o técnico responsável pelos dois últimos títulos conquistados pelo clube (Scudetto e Supercopa Italiana).


A longa disputa entre o técnico norueguês e o Milan sobre os termos da rescisão do contrato não impediu que o diretor esportivo Giovanni Manna iniciasse as negociações para as primeiras contratações e definisse a prorrogação do contrato de Leonardo Spinazzola até 2028. No entanto, os recentes desdobramentos em relação a Khalaili, pelo qual o Inter está voltando com força, e a Gila, agora mais próximo do Milan, causaram um certo alarme no meio napolitano.


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  • O LEGADO DE CONTE

    Por que, apesar das classificações para a Liga dos Campeões nas últimas temporadas e de uma gestão financeira sempre muito exemplar por parte de De Laurentiis, o mercado de transferências do clube azzurro começou tão devagar em comparação com os concorrentes – como Milan e Juventus –, que, por sua vez, estão fechando nestes dias as primeiras contratações para compensar os fracassos do último campeonato, o que os obrigará a se contentar com a Liga Europa? Após dois anos sob o comando de Conte, o Napoli sente, antes de tudo, a necessidade de se reequilibrar do ponto de vista financeiro: os 115 milhões de euros da temporada 2024/2025 e os 147,5 milhões de euros do verão de 2025 são investimentos apenas parcialmente compensados pelas vendas milionárias de Kvaratskhelia e Osimhen, que geraram um aumento geral nos custos com salários, ao qual o clube pretende colocar um freio.


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  • ROSA EXTRAGRANDE

    Outro aspecto igualmente importante, que está influenciando a “lentidão” com que o Napoli conduz suas negociações, é o fato de o clube ter, no início de julho, um elenco numericamente muito grande. No momento, apenas o Sassuolo, com seus 47 jogadores, possui um elenco maior do que o dos azzurri, que somam 46. Entre eles estão, obviamente, os muitos jovens que retornaram de seus respectivos empréstimos (Ferrante, Turi, D’Avino, Marianucci, Obaretin e Rafa Marin, só entre goleiros e defensores, aos quais se somam ainda Hasa, Folorunsho, Zerbin e Cajuste no meio-campo e nomes de peso como Lang, Lucca, Cheddira e Lindstrom – além dos jovens Rao, Cioffi e Ambrosino – no que diz respeito ao setor ofensivo.


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  • O QUE FAZER COM DE BRUYNE E LUKAKU

    Além disso, na lista bastante extensa de jogadores atualmente elegíveis no elenco do time principal, há uma série de casos bastante delicados, cuja resolução pode determinar as estratégias de reforço para as novas contratações. Mais do que o zagueiro holandês Beukema — uma das principais decepções da última temporada e que pode ser dispensado para facilitar a chegada de outro zagueiro central —, são Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku as duas situações mais complicadas. Dois jogadores que vêm de uma temporada muito ruim, repleta de incertezas no que diz respeito à condição física e que pesam no orçamento do Napoli em quase 18 milhões de euros brutos para a próxima temporada.

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  • O QUE MUDARÁ PARA ALLEGRI

    Massimiliano Allegri estava perfeitamente ciente, no momento da definição do acordo com o Napoli de De Laurentiis, de que a gestão pós-Conte teria outras prioridades além de intervir imediatamente no mercado de transferências. O elenco, além de ser amplo em termos de alternativas, é considerado pelo novo técnico como de alto valor do ponto de vista técnico, e não se pode descartar que alguns dos jogadores que não tiveram muito espaço com seu antecessor possam voltar a ser protagonistas.