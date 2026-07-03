Nápoles: por que o mercado de transferências para Allegri começou devagar: elenco extragrande de 46 jogadores, os casos complicados de De Bruyne e Lukaku

Após semanas de uma espera exaustiva, o Napoli finalmente anunciou Massimiliano Allegri como novo técnico até 30 de junho de 2029. Essa é a primeira e, até o momento, única certeza com a qual Aurelio De Laurentiis retoma os preparativos para a próxima temporada, após se despedir de Antonio Conte, o técnico responsável pelos dois últimos títulos conquistados pelo clube (Scudetto e Supercopa Italiana).





A longa disputa entre o técnico norueguês e o Milan sobre os termos da rescisão do contrato não impediu que o diretor esportivo Giovanni Manna iniciasse as negociações para as primeiras contratações e definisse a prorrogação do contrato de Leonardo Spinazzola até 2028. No entanto, os recentes desdobramentos em relação a Khalaili, pelo qual o Inter está voltando com força, e a Gila, agora mais próximo do Milan, causaram um certo alarme no meio napolitano.





NÁPOLES, O ANÚNCIO OFICIAL DE ALLEGRI