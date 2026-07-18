Nápoles, o problema Buongiorno: Allegri pede Gatti ou Tiago Gabriel, é um desafio para o Milan

Não há boas notícias para Massimiliano Allegri. O novo técnico do Napoli não poderá, de fato, contar com Alessandro Buongiorno para a pré-temporada em Dimaro. O zagueiro central, ex-Torino, sofreu uma lesão no joelho direito. “Devido a problemas que surgiram recentemente, Alessandro Buongiorno não poderá participar da pré-temporada. O zagueiro do Napoli já realizou os exames diagnósticos previamente agendados, que apontaram a necessidade de uma consulta médica para decidir se será necessária uma cirurgia no joelho direito”, diz um comunicado oficial do clube. Será preciso, portanto, aguardar o resultado dos exames para saber qual será o tempo de recuperação