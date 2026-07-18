Não há boas notícias para Massimiliano Allegri. O novo técnico do Napoli não poderá, de fato, contar com Alessandro Buongiorno para a pré-temporada em Dimaro. O zagueiro central, ex-Torino, sofreu uma lesão no joelho direito. “Devido a problemas que surgiram recentemente, Alessandro Buongiorno não poderá participar da pré-temporada. O zagueiro do Napoli já realizou os exames diagnósticos previamente agendados, que apontaram a necessidade de uma consulta médica para decidir se será necessária uma cirurgia no joelho direito”, diz um comunicado oficial do clube. Será preciso, portanto, aguardar o resultado dos exames para saber qual será o tempo de recuperação
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Nápoles, o problema Buongiorno: Allegri pede Gatti ou Tiago Gabriel, é um desafio para o Milan
AVALIAÇÕES EM ANDAMENTO
A enésima lesão de Alessandro Buongiorno corre o risco de afetar também as estratégias de transferências do Napoli. O zagueiro terá que se submeter a novos exames para determinar se uma terapia conservadora será suficiente ou se será necessário realizar uma cirurgia. O resultado da consulta pode alterar os planos do clube, que pretendia reforçar outras posições e não a defesa.
GOSTO DO TIAGO GABRIEL
Caso volte ao mercado, Giovanni Manna já recebeu orientações de Max Allegri. Um perfil que agrada bastante é o de Tiago Gabriel, zagueiro português nascido em 2004 e protagonista de uma grande temporada que culminou com a permanência do Lecce na Série A. Há algumas semanas, o jovem decidiu contratar os serviços do influente agente português Jorge Mendes, que recentemente também conversou com o Milan sobre o jogador: os olheiros do Rossoneri já o haviam acompanhado várias vezes ao longo da temporada. Valor de mercado? A família Sticchi Damiani parte de uma solicitação de 25 milhões de euros.
GATOS E SOLET
A esperança do Napoli é ver um Beukema muito mais seguro e preciso do que em seu primeiro ano com a camisa azul. No entanto, pode haver uma ajuda vinda do mercado de transferências, já que Manna e Allegri também estão avaliando Gatti (que está de saída da Juventus) e o forte zagueiro central da Udinese, Solet.
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