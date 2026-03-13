O diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, concedeu entrevista à Mediaset e à Sky Sport, abordando temas relacionados ao mercado de transferências e renovações. Aqui estão suas declarações, reproduzidas pelo Tuttonapoli.
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Nápoles, o diretor esportivo Manna: “Conte fica, McTominay renova. Alisson, Santos e Hojlund foram confirmados”
CONTO
"É decisivo, uma tábua de salvação. Este ano, em circunstâncias diferentes, não estaríamos aqui falando de um Napoli que luta pela Liga dos Campeões. A temporada difícil pode passar despercebida, mas foi valorizada pelo trabalho da equipe. Futuro? É normal, sempre se faz planos, nos conhecemos há dois anos, o trabalho realizado é incrível e positivo. Em outras circunstâncias, não estaríamos em terceiro lugar na tabela e não teríamos conquistado a Supercopa; estaríamos falando de outras coisas; portanto, com tranquilidade e serenidade, olhamos para o futuro".
SUBIR DE POSIÇÃO
"Quando tivemos todos os jogadores à disposição, sempre ficamos em primeiro ou segundo lugar, e isso nos dá confiança. Neste momento, nosso foco é consolidar nossa posição, não nos preocupar com quem está à frente. Queremos somar pontos para manter a vantagem sobre os que estão atrás de nós. É necessário"
RENOVAÇÃO DE MCTOMINAY
"Scott é um jogador importante que disse que se vê em Nápoles por muito tempo. Temos um contrato de dois anos, estamos ambos felizes e não queremos que isso se torne um assunto recorrente no futuro. Vamos ver o que acontecerá nos próximos meses, mas ele não demonstrou vontade de sair e nós estamos contentes. Scott é um jogador importante, está feliz por estar em Nápoles, acho que ele demonstra isso quando joga e quando vive a cidade. Ele ainda tem dois anos de contrato, temos uma relação extremamente clara e franca com ele. Estamos conversando, não é um assunto em pauta. Sabemos da importância do Scott; até o momento, não recebemos ofertas, também porque o jogador nunca manifestou vontade de mudar de ares".
RESGATE DE ALISSON SANTOS
"Neste momento, Alisson está nos dando uma grande ajuda e fazendo a diferença; nós o contratamos porque ele tinha as características certas de que precisávamos. Acreditamos que ele possa ser importante para o nosso futuro, mas isso dependerá dele e do seu desempenho. O impacto de Alisson tem sido positivo, pois ele é um rapaz de grande humildade, energia e disposição para trabalhar. Quanto à opção de compra, há um direito já definido, portanto não há necessidade de fazer nada.”
RESGATE DE HOJLUND
"Hojlund foi decisivo; mesmo quando marcou menos gols, sempre se empenhou pela equipe. Temos uma cláusula de resgate caso nos classifiquemos para a Liga dos Campeões, mas não acho que, mesmo que isso não aconteça, o futuro dele esteja longe do Napoli."
RENOVAÇÃO ANGUSIANTE
"O Frank acabou de voltar, estamos tranquilos e ele ainda tem mais um ano de contrato. Somos transparentes com ele e ele é transparente conosco; neste momento, não faz sentido ficar especulando sobre isso."
RENOVAÇÃO DE RRAHMANI
"Com Rrahmani, a situação é diferente; conversamos e estamos em boa fase. É um jogador que, assim como o Frank, contribuiu muito para o Napoli".