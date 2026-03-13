Nápoles, o diretor esportivo Manna: “Conte fica, McTominay renova. Alisson, Santos e Hojlund foram confirmados”

"Scott é um jogador importante que disse que se vê em Nápoles por muito tempo. Temos um contrato de dois anos, estamos ambos felizes e não queremos que isso se torne um assunto recorrente no futuro. Vamos ver o que acontecerá nos próximos meses, mas ele não demonstrou vontade de sair e nós estamos contentes. Scott é um jogador importante, está feliz por estar em Nápoles, acho que ele demonstra isso quando joga e quando vive a cidade. Ele ainda tem dois anos de contrato, temos uma relação extremamente clara e franca com ele. Estamos conversando, não é um assunto em pauta. Sabemos da importância do Scott; até o momento, não recebemos ofertas, também porque o jogador nunca manifestou vontade de mudar de ares".