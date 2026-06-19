O futuro de Alex Meret e Vanja Milinkovic Savic continua sendo um assunto em aberto no Napoli. Meret tem enfrentado frequentemente críticas e pressões do ambiente, além de alguns problemas físicos, e, segundo Francesco Modugno, da Sky Sport, atualmente sua situação está ligada tanto a avaliações técnicas quanto a questões contratuais. Apesar do bom desempenho nas últimas temporadas e dos dois títulos do Scudetto conquistados, o goleiro de Friuli está a um ano do fim do contrato e sem certezas sobre seu futuro. O Napoli terá que decidir se vai mantê-lo ou iniciar um novo ciclo na meta.





O mesmo vale para Vanja Milinkovic Savic, que havia sido uma escolha deliberada de Antonio Conte e que pode ter menos espaço no estilo de jogo de Allegri.



