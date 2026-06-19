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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Nápoles, o dilema da goleira: Vicario se reúne com Manna. Meret e Milinkovic em situação incerta

Napoli
G. Vicario
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

Enquanto se aguarda a chegada oficial de Allegri ao banco de reservas, há um clima de revolução entre as traves do Napoli

O futuro de Alex Meret e Vanja Milinkovic Savic continua sendo um assunto em aberto no Napoli. Meret tem enfrentado frequentemente críticas e pressões do ambiente, além de alguns problemas físicos, e, segundo Francesco Modugno, da Sky Sport, atualmente sua situação está ligada tanto a avaliações técnicas quanto a questões contratuais. Apesar do bom desempenho nas últimas temporadas e dos dois títulos do Scudetto conquistados, o goleiro de Friuli está a um ano do fim do contrato e sem certezas sobre seu futuro. O Napoli terá que decidir se vai mantê-lo ou iniciar um novo ciclo na meta.


O mesmo vale para Vanja Milinkovic Savic, que havia sido uma escolha deliberada de Antonio Conte e que pode ter menos espaço no estilo de jogo de Allegri.


  • No que diz respeito ao mercado, continua sendo acompanhado principalmente o perfil de Guglielmo Vicario, considerado um dos nomes mais apreciados pelo diretor esportivo Giovanni Manna. O goleiro do Tottenham, que também está na mira da Juventus, representa, no entanto, uma negociação complexa devido aos custos, ao salário e à concorrência. “Ele esteve aqui de férias em Capri, passou por Nápoles e dizem que também se encontrou com Giovanni Manna”, conta Modugno.


    As próximas semanas serão decisivas: o Napoli precisa decidir se vai continuar apostando em Meret/Milinkovic ou se vai confiar a baliza azul a um novo goleiro titular.


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