O Napoli continua aguardando novidades definitivas sobre Max Allegri: espera-se que, no início da próxima semana, seja resolvida a questão do contrato com o Milan. Enquanto isso, Giovanni Manna dá continuidade às negociações no mercado para tentar não perder tempo precioso: a prioridade é reforçar a defesa.
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Nápoles, novos contatos para Gila: Manna quer fechar o negócio por 25 milhões de euros
GILA: PRIMEIRO OBJETIVO
Giovanni Manna tem as ideias bem definidas sobre qual deve ser a estratégia no mercado. Há vários dias, o diretor esportivo do Napoli está em contato com os agentes de Mario Gila: o zagueiro central espanhol da Lazio é, sem dúvida, o principal alvo para reforçar a defesa. O perfil do ex-jogador do Real Madrid é muito apreciado também por Max Allegri, que já havia defendido sua possível contratação para o Milan.
25 MILHÕES
Claudio Lotito, presidente da Lazio, tomou nota da intenção do jogador de não renovar o contrato, que vence em 2027. A ideia do clube da capital é tentar manter o zagueiro central, sem temer muito a possibilidade de perdê-lo de graça daqui a um ano. Mas essa intenção entra em contradição com o pensamento do jogador e de seus agentes, que estão pressionando para que ele vá para o Napoli. O clube azul quer fechar a negociação por 25 milhões de euros.