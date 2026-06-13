Nápoles, novos contatos para Gila: Manna quer fechar o negócio por 25 milhões de euros

Claudio Lotito, presidente da Lazio, tomou nota da intenção do jogador de não renovar o contrato, que vence em 2027. A ideia do clube da capital é tentar manter o zagueiro central, sem temer muito a possibilidade de perdê-lo de graça daqui a um ano. Mas essa intenção entra em contradição com o pensamento do jogador e de seus agentes, que estão pressionando para que ele vá para o Napoli. O clube azul quer fechar a negociação por 25 milhões de euros.