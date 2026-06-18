Nápoles, negociações por Molina: há a possibilidade de uma troca com o Atlético de Madrid

Nahuel Molina, cujo contrato vence em 2027 e cujo valor de mercado é estimado em 15 milhões, é um dos nomes que o Napoli está de olho para reforçar a lateral direita. O lateral argentino do Atlético de Madrid, nascido em 1998, já há algum tempo chama a atenção de Massimiliano Allegri por sua experiência internacional, impulso ofensivo e conhecimento da Série A, adquirido na Udinese, a ponto de o futuro técnico dos napolitanos ter desejado contar com Molina também na Juventus.





Molina, apelidado de “El Galgo” por causa de sua velocidade, pode atuar tanto como lateral quanto como ponta. Depois de se destacar na Udinese com 10 gols e 10 assistências em duas temporadas, ele consolidou sua experiência na Espanha com o Atlético de Madrid.