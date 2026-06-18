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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP
Gianluca Minchiotti

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Nápoles, negociações por Molina: há a possibilidade de uma troca com o Atlético de Madrid

Napoli
N. Molina
Mercado da bola

Max Allegri, futuro técnico do Napoli, já gosta do lateral argentino desde que ele jogava na Udinese

Nahuel Molina, cujo contrato vence em 2027 e cujo valor de mercado é estimado em 15 milhões, é um dos nomes que o Napoli está de olho para reforçar a lateral direita. O lateral argentino do Atlético de Madrid, nascido em 1998, já há algum tempo chama a atenção de Massimiliano Allegri por sua experiência internacional, impulso ofensivo e conhecimento da Série A, adquirido na Udinese, a ponto de o futuro técnico dos napolitanos ter desejado contar com Molina também na Juventus.


Molina, apelidado de “El Galgo” por causa de sua velocidade, pode atuar tanto como lateral quanto como ponta. Depois de se destacar na Udinese com 10 gols e 10 assistências em duas temporadas, ele consolidou sua experiência na Espanha com o Atlético de Madrid.

  • TROCA COM OLIVERA?

    No momento, conforme informa o Sportmediaset, trata-se de uma simples sondagem, já que o jogador está na América do Norte com a seleção argentina. O Atlético avalia o valor de transferência em cerca de 15 milhões de euros, valor que levou o Napoli a considerar possíveis alternativas. Entre elas, não está descartada a inclusão de Mathías Olivera em uma troca, jogador muito apreciado por Diego Simeone. Olivera, nascido em 1997, tem contrato com o Napoli até 2030 e está avaliado em cerca de 12 milhões.

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  • AS ALTERNATIVAS

    Caso a negociação com o jogador argentino se complique, o Napoli continua avaliando outras opções: no topo da lista continua Anan Khalaili, do Union Saint-Gilloise, enquanto, em segundo plano, estão Juanlu, do Sevilla, e Brooke Norton-Cuffy, do Genoa. Já a opção de Dodô, da Fiorentina, parece menos provável.