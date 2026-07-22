Novo contratempo no Napoli, ao final do primeiro amistoso da temporada, perdido por 1 a 3 para o Arezzo, durante a primeira parte da pré-temporada em Dimaro. A poucos minutos do fim da partida contra a equipe comandada por Christian Bucchi, Lorenzo Lucca foi obrigado a deixar o campo devido a uma lesão.
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Nápoles: Lorenzo Lucca se machuca no amistoso contra o Arezzo; o primeiro diagnóstico, o tempo de recuperação e o que se sabe sobre o mercado de transferências e a Fiorentina
O PRIMEIRO DIAGNÓSTICO
O atacante do Napoli, que entrou no segundo tempo no lugar de Hojlund, foi obrigado a sair aos 85 minutos, poucos minutos depois de ter quase marcado o possível 2 a 2, acertando a trave. O jogador pareceu sentir muita dor desde o início e não conseguiu continuar a partida, dando lugar a Milton Pereyra. Segundo informações do Napoli, que já examinou o jogador após o término do amistoso contra o Arezzo, o primeiro diagnóstico aponta para uma entorse no tornozelo direito, que será reavaliada nos próximos dias.
COMEÇO DIFÍCIL
Não foi um ótimo início de pré-temporada para Lucca, que voltou ao Napoli após um empréstimo de seis meses ao Nottingham Forest na segunda metade da última temporada e que já havia sentido algumas dores musculares nos primeiros dias de treino em Dimaro. Contratado por 35 milhões de euros no verão de 2025, o atacante piemontês disputou, sob o comando de Antonio Conte, apenas 23 partidas e marcou 2 gols, antes de ir para a Inglaterra, onde, pelo Nottingham Forest, entrou em campo em 9 ocasiões, marcando um gol.
O QUE MUDARÁ NO MERCADO
O problema físico sofrido por Lucca será reavaliado nos próximos dias, para entender como o tornozelo reagirá e se será possível descartar consequências mais graves. O nome do jogador nascido em 2000 tem sido destaque nas notícias do mercado de transferências nos últimos dias, com a Fiorentina representando uma possibilidade caso se concretize a saída de Moise Kean.
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