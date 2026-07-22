Nápoles: Lorenzo Lucca se machuca no amistoso contra o Arezzo; o primeiro diagnóstico, o tempo de recuperação e o que se sabe sobre o mercado de transferências e a Fiorentina

O atacante do Napoli, que entrou no segundo tempo no lugar de Hojlund, foi obrigado a sair aos 85 minutos, poucos minutos depois de ter quase marcado o possível 2 a 2, acertando a trave. O jogador pareceu sentir muita dor desde o início e não conseguiu continuar a partida, dando lugar a Milton Pereyra. Segundo informações do Napoli, que já examinou o jogador após o término do amistoso contra o Arezzo, o primeiro diagnóstico aponta para uma entorse no tornozelo direito, que será reavaliada nos próximos dias.