Mario Giuffredi, agente, entre outros, de Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Antonio Vergara,falou sobre a condição física dos seus representados que jogam no Napoli na Stile TV, durante o programa “Salite sulla giostra”. Di Lorenzo e Vergara estão se recuperando de suas respectivas lesões, enquanto Politano está em concentração com a Seleção e foi um dos melhores contra a Irlanda do Norte.
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Nápoles, Giuffredi: “Eis quando Di Lorenzo e Vergara voltam. Politano não estava disposto a se sacrificar na Inter”
QUANDO É QUE O DI LORENZO VOLTA?
"Não acho que ele vá para a Bósnia, pois está fazendo fisioterapia para se recuperar da lesão. Para estar em Bergamo, ele partiu à tarde e voltou às 18h para Nápoles. Hoje ele não pode faltar aos tratamentos, pois o retorno está se aproximando. Minha esperança é que ele consiga voltar na última semana de abril."
POLITANO
"No Inter, ele não estava mentalmente preparado para o sacrifício que a função exige. Hoje, com a experiência, ele está, e para o Conte foi mais fácil colocá-lo nessa posição. Às vezes, quando os jogadores atuam em uma função que não é exatamente a sua, não estão mentalmente preparados e não se sentem à vontade. Ele aceitou jogar como lateral e vem fazendo isso há anos em alto nível. Pela Irlanda do Norte, ele foi um dos melhores em campo, junto com Tonali. Quanto mais o tempo passa, mais ele se torna forte.”
Vergara
"Ele deve estar disponível para os próximos dois ou três jogos. Sofreu uma lesão chata: deve voltar entre o final de abril e o início de maio para terminar o campeonato. Renovação? Ele se destacou com uma garra que raramente se vê em um estreante. Todos os clubes que o observaram perceberam a importância dele. No final do campeonato, conversaremos com o clube para tomar as decisões que sejam do interesse de todos."