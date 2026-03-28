Nápoles, Giuffredi: “Eis quando Di Lorenzo e Vergara voltam. Politano não estava disposto a se sacrificar na Inter”

"No Inter, ele não estava mentalmente preparado para o sacrifício que a função exige. Hoje, com a experiência, ele está, e para o Conte foi mais fácil colocá-lo nessa posição. Às vezes, quando os jogadores atuam em uma função que não é exatamente a sua, não estão mentalmente preparados e não se sentem à vontade. Ele aceitou jogar como lateral e vem fazendo isso há anos em alto nível. Pela Irlanda do Norte, ele foi um dos melhores em campo, junto com Tonali. Quanto mais o tempo passa, mais ele se torna forte.”