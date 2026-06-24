Depois de assistir pessoalmente ao último jogo da Bélgica contra o Irã em Los Angeles – e, assim, ver ao vivo seus jogadores Romelu Lukaku e Kevin de Bruyne –, o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, voltou para a Itália. A definição dos últimos preparativos para as comemorações do centenário do clube e o início do novo projeto técnico após a saída de Antonio Conte são as duas prioridades das próximas semanas.
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Nápoles, De Laurentiis volta de Los Angeles: “Allegri? Não dá para falar nisso até que seja oficial”. O que falta para a assinatura e a situação com o Milan
É PRECISO ESPERAR
Sobre o assunto do novo técnico e, em particular, sobre a questão relacionada à nomeação de Massimiliano Allegri, o presidente do Napoli se limitou a uma breve resposta diante das perguntas dos jornalistas presentes no aeroporto de Capodichino: “Quando vamos anunciar o próximo técnico? Acabei de chegar de Los Angeles, esperem. Allegri? Não dá para falar sobre isso até que tenhamos oficializado a contratação. As escolhas são feitas com base na continuidade”, relata o jornal Il Mattino.
O IMPASSE COM O MILAN
O início desta semana deveria ter sido o momento certo para desbloquear a situação entre Allegri e o Milan em relação à indenização que o clube rossonero deveria pagar a ele após a demissão anunciada pela Red Bird no último dia 25 de maio. Apesar disso, as partes ainda não chegaram a um acordo definitivo sobre a rescisão do contrato, que vence em 30 de junho de 2027, e, enquanto essa formalidade não for concluída, o Napoli não poderá anunciar Allegri como seu novo técnico. De Laurentiis já chegou a um acordo verbal com o técnico de Livorno com base em um contrato de três anos no valor de 4,5 milhões de euros, mais bônus de contratação.