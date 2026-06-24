Nápoles, De Laurentiis volta de Los Angeles: “Allegri? Não dá para falar nisso até que seja oficial”. O que falta para a assinatura e a situação com o Milan

O início desta semana deveria ter sido o momento certo para desbloquear a situação entre Allegri e o Milan em relação à indenização que o clube rossonero deveria pagar a ele após a demissão anunciada pela Red Bird no último dia 25 de maio. Apesar disso, as partes ainda não chegaram a um acordo definitivo sobre a rescisão do contrato, que vence em 30 de junho de 2027, e, enquanto essa formalidade não for concluída, o Napoli não poderá anunciar Allegri como seu novo técnico. De Laurentiis já chegou a um acordo verbal com o técnico de Livorno com base em um contrato de três anos no valor de 4,5 milhões de euros, mais bônus de contratação.