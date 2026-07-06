À margem do evento MSC World Europa, o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, declarou: “Estou feliz e orgulhoso por ter dado continuidade ao projeto ao escolher um técnico que conquistou muitos títulos na Itália e que chegou duas vezes à final da Liga dos Campeões. Vamos apresentá-lo no Teatro San Carlo no dia 14 de julho”.





“Só no último mês, devo ter recebido pelo menos 200 propostas de jogadores para contratar. Eu respondi: ‘Fiquem tranquilos, temos 47 jogadores e precisamos resolver a situação de pelo menos 25 deles antes de falarmos em contratações’. Depois, há as posições: se em algum setor houver lacunas, então vamos ao mercado. Mas se em cada posição temos duas ou três alternativas, é justo conversar primeiro com quem vai treinar o time para entender o que ele pretende fazer com os jogadores que já temos. É preciso perguntar ao técnico: ‘Tem certeza de que quer trocá-los? Porque já com esses você pode fazer grandes coisas’. Além disso, o senhor Allegri também tem uma mentalidade empresarial e acredito que vamos nos dar muito bem com ele”.