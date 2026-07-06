Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Grafica De Laurentiis HDCalciomercato

Traduzido por

Nápoles, De Laurentiis: “Allegri é um vencedor, tem visão empresarial e vamos nos dar bem. Agora, precisamos do estádio e do centro esportivo; caso contrário, a diferença em relação à Inter, à Juve, ao Milan e à Roma se tornará insuperável”

Napoli
Mercado da bola
M. Allegri

À margem do evento MSC World Europa, o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, declarou: “Estou feliz e orgulhoso por ter dado continuidade ao projeto ao escolher um técnico que conquistou muitos títulos na Itália e que chegou duas vezes à final da Liga dos Campeões. Vamos apresentá-lo no Teatro San Carlo no dia 14 de julho”.


“Só no último mês, devo ter recebido pelo menos 200 propostas de jogadores para contratar. Eu respondi: ‘Fiquem tranquilos, temos 47 jogadores e precisamos resolver a situação de pelo menos 25 deles antes de falarmos em contratações’. Depois, há as posições: se em algum setor houver lacunas, então vamos ao mercado. Mas se em cada posição temos duas ou três alternativas, é justo conversar primeiro com quem vai treinar o time para entender o que ele pretende fazer com os jogadores que já temos. É preciso perguntar ao técnico: ‘Tem certeza de que quer trocá-los? Porque já com esses você pode fazer grandes coisas’. Além disso, o senhor Allegri também tem uma mentalidade empresarial e acredito que vamos nos dar muito bem com ele”.

  • O NÁPOLES E O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

    "Na minha opinião, não deveríamos contratar ninguém e, ainda na minha opinião, muitos terão que sair."

    • Publicidade

  • NOVO ESTÁDIO

    "Convido Fico (Região da Campânia, nota do editor) e Manfredi (prefeito de Nápoles, nota do editor) para uma reunião concreta a fim de discutir o estádio. É impossível que o Napoli jogue no Maradona enquanto as obras estiverem em andamento. Vamos analisar a questão a fundo para entender se vale a pena reformar o Maradona ou se há a necessidade de construir um novo estádio".

  • DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO NORTE

    "Precisamos encontrar soluções que possam levar a um aumento da estabilidade e da força do Calcio Napoli. Sempre enfrentamos essa discriminação típica da Itália: o Norte é o melhor e, no Sul, somos os pobres. Se a Inter e o Milan constroem um estádio investindo 1,8 bilhões, se a Roma já encontrou os terrenos e investirá a mesma quantia, daqui a alguns anos nos veremos sem receitas suficientes para manter o time competitivo, como eu sempre fiz, conquistando dois Scudetti e disputando 16 vezes competições europeias. O Napoli não fatura nem tanto quanto o Inter, nem quanto o Milan, nem quanto a Juventus. Por isso, precisa se esforçar, como dizia o bom Conte. Mas também são necessárias as infraestruturas. Eu posso contribuir com criatividade e capacidade financeira, mas, depois, são necessárias as infraestruturas.”


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google