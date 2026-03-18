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Nápoles: Conte sonha com reforços da Premier League; Calafiori e Tonali também estão na mira

Entre os alvos dos atuais campeões italianos estão também Tiago Gabriel, Perrone e Pellegrino.

Antonio Conte pede garantias também no mercado de transferências para permanecer no Napoli, que está disposto a atender ao técnico campeão da Itália de vista à próxima temporada.

O jornal Il Mattino escreve que na mira do clube do presidente Aurelio De Laurentiis estão também dois jogadores da seleção italiana que atuam na Premier League: o zagueiro Riccardo Calafiori (nascido em 2002, formado na Roma) do Arsenal e o meio-campista Sandro Tonali (nascido em 2000, ex-Milan) do Newcastle, também cobiçado pela Juventus.

Seu atual técnico, Howe, declarou em coletiva de imprensa na véspera da viagem para a partida da Liga dos Campeões em Barcelona: “Não dêem atenção aos rumores sobre ele, ele está totalmente concentrado na equipe”.

  • NO EXTERIOR

    Ainda na Inglaterra, continua em aberto a possibilidade de contratação do meio-campista brasileiro do Wolverhampton, João Gomes (nascido em 2001), que também está sendo acompanhado pelo Manchester United.

    Na Espanha, o lateral-direito Juanlu Sánchez, do Sevilla, continua sendo uma opção, também cobiçado pelo Real Madrid.

    Entre os atacantes de ponta, o argentino Exequiel Zeballos, do Boca Juniors, é uma opção, em alternativa ao turco Baris Yilmaz, do Galatasaray, que poderia entrar nas negociações pela rescisão de Noa Lang, assim como o zagueiro WilfriedSingo (ex-Torino).

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  • NA ITÁLIA

    Na Série A, estão sendo acompanhados o zagueiro português Tiago Gabriel, do Lecce, o meio-campista argentino Máximo Perrone, do Como, e o atacante argentino Mateo Pellegrino, do Parma, que, por sua vez, está interessado em Lorenzo Lucca, atualmente emprestado ao Nottingham Forest.

  • EM LANÇAMENTO

    Esperam-se ofertas por Lukaku, mas a situação de guerra pode frear até mesmo propostas da Arábia Saudita: talvez a permanência de Conte possa adiar a saída de Big Rom por pelo menos mais um ano.

    Atenção às tentativas de Chicago na MLS, que voltou à carga por De Bruyne.

    O diretor esportivo Manna pode lidar com duas saídas importantes no meio-campo: é impossível imaginar Lobotka em outro time da Série A, mas se surgir uma oferta importante, o Napoli pode abrir as portas; já a saída de Anguissa é menos provável, e tudo será feito para renovar o contrato do camaronês daqui a alguns meses, satisfazendo Zambo tanto em termos de duração quanto de salário.

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