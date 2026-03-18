Nápoles: Conte sonha com reforços da Premier League; Calafiori e Tonali também estão na mira

Antonio Conte pede garantias também no mercado de transferências para permanecer no Napoli, que está disposto a atender ao técnico campeão da Itália de vista à próxima temporada.

O jornal Il Mattino escreve que na mira do clube do presidente Aurelio De Laurentiis estão também dois jogadores da seleção italiana que atuam na Premier League: o zagueiro Riccardo Calafiori (nascido em 2002, formado na Roma) do Arsenal e o meio-campista Sandro Tonali (nascido em 2000, ex-Milan) do Newcastle, também cobiçado pela Juventus.

Seu atual técnico, Howe, declarou em coletiva de imprensa na véspera da viagem para a partida da Liga dos Campeões em Barcelona: “Não dêem atenção aos rumores sobre ele, ele está totalmente concentrado na equipe”.