Nápoles: Conte conta apenas com os reforços para conquistar mais vitórias: o ponto da situação antes do encontro com De Laurentiis

O jornal *La Gazzetta dello Sport* afirma que Conte sabe que o clube está ansioso e determinado a manter-se competitivo nos níveis mais altos, tanto na Itália quanto na Europa. Mas o técnico precisa dialogar, precisa se sentir seguro quanto ao futuro.

Outra janela de transferências de mais de 150 milhões de euros parece impensável. E há também a intenção do clube de rever e reduzir a folha salarial, com os custos trabalhistas disparando para 160 milhões de euros por ano. No entanto, o Napoli tem liquidez para atuar no mercado, para acertar as contratações certas e reforçar a equipe de verdade.

Além das renovações de Hojlund e Alisson Santos, já garantidas pelas recentes declarações do diretor esportivo Manna, no próximo verão bastarão poucas contratações, não haverá necessidade de revolucionar o elenco. Para Conte, bastarão poucas peças, mas importantes, para dar um salto de qualidade e permanecer sempre no topo. É por isso que juntos podemos seguir em frente: deixando as coisas claras, encontrando novamente o equilíbrio entre as necessidades técnicas e as econômicas.