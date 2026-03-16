Nápoles: Conte conta apenas com os reforços para conquistar mais vitórias: o ponto da situação antes do encontro com De Laurentiis

O Corriere dello Sport informa que a reunião entre Conte, De Laurentiis e Manna ocorrerá antes do fim do campeonato, assim que a classificação para a próxima Liga dos Campeões for garantida.
Após uma janela de transferências de 2025 bastante movimentada, o Napoli apostará nos jovens e em contratações pontuais. Isso parece ser um dos pilares do novo projeto: com média de 28 anos, o elenco é o mais experiente da Série A em termos de jogadores em campo.
A equipe, tirando as lesões, ainda é muito forte e sólida: na mira estão um lateral-direito, um meio-campista, um ponta, talvez um zagueiro, mas isso vai depender de quem sai e quem fica.
Resta decifrar o futuro de Lukaku, que completará 33 anos em maio, Juan Jesus, que completará 35 em junho, Anguissa, cujo contrato vence em 2027, e, sobretudo, de Lucca e Lang, um investimento de 70 milhões de euros no verão, mas cedidos por empréstimo por decisão de Conte em janeiro.