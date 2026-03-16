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De Laurentiis Conte Napoli graficaCalciomercato

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Nápoles: Conte conta apenas com os reforços para conquistar mais vitórias: o ponto da situação antes do encontro com De Laurentiis

O técnico diz estar disposto a ficar, mas pede garantias ao presidente.

Juntos, é possível seguir em frente, mas não é obrigatório. A parceria entre Antonio Conte e o Napoli pode continuar também na próxima temporada, a terceira consecutiva no comando do clube azul. 

Os pressupostos para que ele permaneça estão todos presentes, mas o técnico pede garantias ao presidente Aurelio De Laurentiis.

  • AS CONDIÇÕES

    O jornal *La Gazzetta dello Sport* afirma que Conte sabe que o clube está ansioso e determinado a manter-se competitivo nos níveis mais altos, tanto na Itália quanto na Europa. Mas o técnico precisa dialogar, precisa se sentir seguro quanto ao futuro. 

    Outra janela de transferências de mais de 150 milhões de euros parece impensável. E há também a intenção do clube de rever e reduzir a folha salarial, com os custos trabalhistas disparando para 160 milhões de euros por ano. No entanto, o Napoli tem liquidez para atuar no mercado, para acertar as contratações certas e reforçar a equipe de verdade. 

    Além das renovações de Hojlund e Alisson Santos, já garantidas pelas recentes declarações do diretor esportivo Manna, no próximo verão bastarão poucas contratações, não haverá necessidade de revolucionar o elenco. Para Conte, bastarão poucas peças, mas importantes, para dar um salto de qualidade e permanecer sempre no topo. É por isso que juntos podemos seguir em frente: deixando as coisas claras, encontrando novamente o equilíbrio entre as necessidades técnicas e as econômicas.

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  • O EVENTO

    O Corriere dello Sport informa que a reunião entre Conte, De Laurentiis e Manna ocorrerá antes do fim do campeonato, assim que a classificação para a próxima Liga dos Campeões for garantida.  

    Após uma janela de transferências de 2025 bastante movimentada, o Napoli apostará nos jovens e em contratações pontuais. Isso parece ser um dos pilares do novo projeto: com média de 28 anos, o elenco é o mais experiente da Série A em termos de jogadores em campo.

    A equipe, tirando as lesões, ainda é muito forte e sólida: na mira estão um lateral-direito, um meio-campista, um ponta, talvez um zagueiro, mas isso vai depender de quem sai e quem fica.

    Resta decifrar o futuro de Lukaku, que completará 33 anos em maio, Juan Jesus, que completará 35 em junho, Anguissa, cujo contrato vence em 2027, e, sobretudo, de Lucca e Lang, um investimento de 70 milhões de euros no verão, mas cedidos por empréstimo por decisão de Conte em janeiro.

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