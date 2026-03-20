Nápoles, Conte: “A classificação para a Liga dos Campeões não é garantida; seria perfeito nos classificarmos todos os anos. Vendemos Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski; poderíamos ter entrado em colapso”

"O mais extraordinário nestes sete meses foi termos conseguido manter-nos sempre entre os primeiros, mesmo em meio a uma situação de grande emergência. Estamos disputando uma vaga na Liga dos Campeões, o que se torna importante e não é garantido para ninguém. Há quem esteja pressionando por trás; precisamos ter muito cuidado e alcançar esse objetivo, que teria grande importância, considerando a temporada. Há também a Supercopa: seria perfeito para o Napoli conquistar um troféu e se classificar para a Liga dos Campeões todos os anos".