O técnico do Napoli, Antonio Conte, falou à DAZN antes do confronto fora de casa contra o Cagliari, válido pela 30ª rodada do Campeonato da Série A: “Estamos jogando há muito tempo com o sistema de dois volantes, desde que passamos para o 4-3-2-1. Tivemos que adaptar muitos jogadores; hoje contamos com Lobotka e Gilmour, e a intenção é ditar o ritmo do jogo e mostrar qualidade em campo”.
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Nápoles, Conte: “A classificação para a Liga dos Campeões não é garantida; seria perfeito nos classificarmos todos os anos. Vendemos Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski; poderíamos ter entrado em colapso”
O QUE MUDARÁ ENTRE CHEGAR EM SEGUNDO E EM TERCEIRO LUGAR?
"O mais extraordinário nestes sete meses foi termos conseguido manter-nos sempre entre os primeiros, mesmo em meio a uma situação de grande emergência. Estamos disputando uma vaga na Liga dos Campeões, o que se torna importante e não é garantido para ninguém. Há quem esteja pressionando por trás; precisamos ter muito cuidado e alcançar esse objetivo, que teria grande importância, considerando a temporada. Há também a Supercopa: seria perfeito para o Napoli conquistar um troféu e se classificar para a Liga dos Campeões todos os anos".
NADA É CERTO
"Certamente, não podemos esquecer que o Napoli, que terminou em décimo lugar, contava com Osimhen, Kvara e Zielinski. Nós vendemos esses jogadores por 80 milhões de euros cada, para dar uma ideia de como o campeonato italiano é difícil. Não devemos subestimar o que estamos fazendo: poderíamos ter desmoronado, mas, em vez disso, continuamos lá lutando. Nada está garantido, faltam nove partidas e precisamos recuperar os jogadores".