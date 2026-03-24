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SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Nápoles, boas notícias: Lukaku desiste da seleção da Bélgica. Ele quer se concentrar nos treinos

Napoli
Campeonato Italiano
Estados Unidos x Bélgica
Bélgica
Amistosos
R. Lukaku

O atacante belga desiste dos amistosos e volta aos treinos para se recuperar da melhor forma possível e voltar à forma o mais rápido possível.

Chegam boas notícias para o Napoli, diretamente do centro de treinamento da Seleção da Bélgica.

De acordo com o que foi divulgado diretamente pela Federação dos Diabos Vermelhos em seu perfil oficial no X, Romelu Lukaku decidiu desistir da Seleção e dos próximos amistosos contra os Estados Unidos e o México.

O motivo é recuperar da melhor forma possível a sua forma física e otimizar sua condição. Uma boa notícia para a equipe de Antonio Conte, que quer contar com seu camisa 9 em um final de temporada que se anuncia importante para consolidar a classificação para a próxima Liga dos Campeões e continuar sonhando com a recuperação do Scudetto contra a Inter.

  • O COMUNICADO

    "Romelu Lukaku não participará dos próximos amistosos do Manchester United nos Estados Unidos contra os Estados Unidos e o México. Romelu decidiu se concentrar nos treinos para melhorar ainda mais sua forma física. A KBVB respeita sua decisão e lhe deseja boa sorte".

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  • AS CONDIÇÕES

    Lukaku, que voltou recentemente após uma longa lesão que o manteve fora dos gramados desde o início da temporada 2025/25, disputou apenas alguns trechos de partida desde seu retorno (40 minutos no total nas últimas 9 partidas do Campeonato da Série A).

    Daí a decisão de voltar ao Napoli e se concentrar na recuperação total de sua forma física.

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