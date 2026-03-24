Nápoles, boas notícias: Lukaku desiste da seleção da Bélgica. Ele quer se concentrar nos treinos

Chegam boas notícias para o Napoli, diretamente do centro de treinamento da Seleção da Bélgica.

De acordo com o que foi divulgado diretamente pela Federação dos Diabos Vermelhos em seu perfil oficial no X, Romelu Lukaku decidiu desistir da Seleção e dos próximos amistosos contra os Estados Unidos e o México.

O motivo é recuperar da melhor forma possível a sua forma física e otimizar sua condição. Uma boa notícia para a equipe de Antonio Conte, que quer contar com seu camisa 9 em um final de temporada que se anuncia importante para consolidar a classificação para a próxima Liga dos Campeões e continuar sonhando com a recuperação do Scudetto contra a Inter.