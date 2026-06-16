Mario Gila e o Napoli estão agora mais próximos. Ontem, Giovanni Manna, diretor esportivo do clube napolitano, se reuniu com Alejandro Camano, agente do espanhol, em Milão. Uma reunião de uma hora que resultou em um primeiro avanço positivo: há um acordo para um contrato plurianual de cerca de 3 milhões (incluindo bônus) por temporada. O ex-jogador do Real Madrid está se empenhando fortemente para assinar com o Napoli, o que é sua prioridade absoluta em relação a todas as outras propostas.
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Nápoles, a todo vapor pela contratação de Gila: acordo total com o zagueiro espanhol. Veja a proposta da Lazio
A LAZIO PEDE 25 MILHÕES DE EUROS
Depois de fechar o acordo com Gila, agora o Napoli enfrenta a etapa mais difícil: chegar a um acordo com o Napoli sobre o valor da transferência. Nas últimas horas, houve uma abertura significativa por parte do clube da capital em relação à transferência, mas diante de ofertas a partir de 25 milhões, levando em conta que 50% do valor arrecadado iria para os cofres do Real Madrid e que o zagueiro não tem nenhuma intenção de renovar o contrato, que vence em 2027.
O Napoli quer fechar o negócio por um valor bem menor, cerca de 20 milhões, incluindo bônus. Segundo informações que vazaram, as partes chegarão a um acordo em um ponto intermediário.