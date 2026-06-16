Nápoles, a todo vapor pela contratação de Gila: acordo total com o zagueiro espanhol. Veja a proposta da Lazio

Depois de fechar o acordo com Gila, agora o Napoli enfrenta a etapa mais difícil: chegar a um acordo com o Napoli sobre o valor da transferência. Nas últimas horas, houve uma abertura significativa por parte do clube da capital em relação à transferência, mas diante de ofertas a partir de 25 milhões, levando em conta que 50% do valor arrecadado iria para os cofres do Real Madrid e que o zagueiro não tem nenhuma intenção de renovar o contrato, que vence em 2027.





O Napoli quer fechar o negócio por um valor bem menor, cerca de 20 milhões, incluindo bônus. Segundo informações que vazaram, as partes chegarão a um acordo em um ponto intermediário.