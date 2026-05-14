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"Não vou!" - Maurizio Sarri reitera que vai boicotar o clássico da Lazio contra a Roma, enquanto o técnico se irrita com o horário do jogo
Sarri critica os jogos marcados para o meio-dia
O calendário das últimas semanas da temporada da Série A foi oficialmente confirmado, e a notícia não foi bem recebida no Estádio Olímpico. A Lega Serie A e a Prefeitura chegaram a um acordo para que o clássico de Roma seja disputado no domingo, às 12h30, horário local. A decisão provocou uma reação furiosa de Sarri, que acredita que a programação é um sinal de incompetência por parte da entidade reguladora da liga.
Em entrevista à Mediaset após os jogos recentes, o ex-técnico do Chelsea deu um ultimato surpreendente sobre sua presença na partida. “A sensação é que na segunda-feira eu vou, mas no domingo às 12h30 eu não vou: a essa hora, eles podem jogar sozinhos”, comentou Sarri.
Ele continuou sua avaliação contundente afirmando: “O caos vem de uma série de erros cometidos pela Liga. O Prefeito foi claro, esperemos que essa seja a data. Se eu fosse o presidente, nem sequer apresentaria o time. Vamos receber uma penalidade de um ponto; para nós, isso não muda nada neste momento.”
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"Isso não é futebol", diz o técnico da Lazio
A principal frustração de Sarri reside nas exigências físicas impostas aos jogadores durante o calor do final de temporada na capital italiana. O técnico argumentou que disputar uma partida tão decisiva sob o sol do meio-dia prejudica a qualidade da competição, especialmente com a classificação para as competições europeias em jogo para vários clubes. No início da temporada, a Lazio já enfrentou condições semelhantes, e Sarri argumentou que tal horário demonstra uma total falta de compreensão da importância do confronto.
“Há cinco times disputando a Liga dos Campeões, que vale 80 milhões de euros, e jogamos às 12h30? Isso não é futebol”, lamentou Sarri. Ele sugeriu ainda que os organizadores demonstraram falta de respeito pelos clubes de Roma em comparação com seus rivais do norte. O experiente técnico chegou a sugerir que “alguém deveria se demitir” por propor tal horário para uma das rivalidades mais acirradas do futebol mundial.
O futuro da Lazio é incerto
Embora a ameaça de boicote tenha ganhado destaque, ela surge em um contexto de crescente incerteza quanto ao futuro de Sarri na Lazio a longo prazo. O clube ocupa atualmente a nona posição na tabela, tendo ficado oficialmente fora da disputa por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada
Por outro lado, a partida tem enorme importância para a Roma, que atualmente ocupa a quinta posição com 67 pontos — empatada com o quarto colocado, o AC Milan, e apenas dois pontos à frente do Como, em sexto. Com apenas duas rodadas restantes na temporada da Série A, a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões atingiu seu auge, tornando cada ponto crucial para os Giallorossi.
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Será que os Biancocelesti vão mesmo fazer um boicote?
Apesar da retórica inflamada de Sarri, continua sendo altamente improvável que a Lazio se arrisque a sofrer as severas sanções de um boicote total. No entanto, o que está em jogo neste clássico nunca foi tão alto para o técnico; depois de perder a final da Coppa Italia por 2 a 0 para o Inter e sofrer uma derrota por 1 a 0 para a Roma no jogo de volta no início desta temporada, Sarri está desesperado por uma redenção. Com o clube passando por uma campanha medíocre, este clássico representa sua última oportunidade de apaziguar uma torcida frustrada, mesmo enquanto ele dá a entender que fará formas pessoais de protesto contra a programação da liga.