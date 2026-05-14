O calendário das últimas semanas da temporada da Série A foi oficialmente confirmado, e a notícia não foi bem recebida no Estádio Olímpico. A Lega Serie A e a Prefeitura chegaram a um acordo para que o clássico de Roma seja disputado no domingo, às 12h30, horário local. A decisão provocou uma reação furiosa de Sarri, que acredita que a programação é um sinal de incompetência por parte da entidade reguladora da liga.

Em entrevista à Mediaset após os jogos recentes, o ex-técnico do Chelsea deu um ultimato surpreendente sobre sua presença na partida. “A sensação é que na segunda-feira eu vou, mas no domingo às 12h30 eu não vou: a essa hora, eles podem jogar sozinhos”, comentou Sarri.

Ele continuou sua avaliação contundente afirmando: “O caos vem de uma série de erros cometidos pela Liga. O Prefeito foi claro, esperemos que essa seja a data. Se eu fosse o presidente, nem sequer apresentaria o time. Vamos receber uma penalidade de um ponto; para nós, isso não muda nada neste momento.”