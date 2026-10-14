A péssima fase do Manchester United continuou quando o time perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, fora de casa, pela Champions League. O resultado ampliou para cinco jogos a sequência sem vitórias da equipe em todas as competições. A noite ruim na capital espanhola ficou ainda pior quando Leny Yoro recebeu cartão vermelho direto aos 74 minutos por impedir uma clara chance de gol.

Mas o maior drama veio depois do apito final. Martinez fez críticas verbais surpreendentes à diretoria do clube, mirando especialmente o diretor esportivo Jason Wilcox. O desabafo do argentino evidenciou o que ele considera falta de apoio ao técnico Michael Carrick após uma janela de transferências decepcionante.

Em vez de voltar atrás nas declarações iniciais após a partida, o jogador de 28 anos foi além. Ele deu uma segunda entrevista à lenda do clube Peter Schmeichel, reiterou suas frustrações e desafiou a cúpula a tomar medidas disciplinares.



