ZUMA Press Wire
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“Não vou ficar calado!”: Lisandro Martinez arrisca provocar a ira do Manchester United ao reiterar duras críticas à diretoria em uma segunda entrevista bombástica após a derrota para o Atlético de Madrid
Uma noite de pesadelo em Madri
A péssima fase do Manchester United continuou quando o time perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, fora de casa, pela Champions League. O resultado ampliou para cinco jogos a sequência sem vitórias da equipe em todas as competições. A noite ruim na capital espanhola ficou ainda pior quando Leny Yoro recebeu cartão vermelho direto aos 74 minutos por impedir uma clara chance de gol.
Mas o maior drama veio depois do apito final. Martinez fez críticas verbais surpreendentes à diretoria do clube, mirando especialmente o diretor esportivo Jason Wilcox. O desabafo do argentino evidenciou o que ele considera falta de apoio ao técnico Michael Carrick após uma janela de transferências decepcionante.
Em vez de voltar atrás nas declarações iniciais após a partida, o jogador de 28 anos foi além. Ele deu uma segunda entrevista à lenda do clube Peter Schmeichel, reiterou suas frustrações e desafiou a cúpula a tomar medidas disciplinares.
- Alterphotos
“Não vou ficar de boca fechada”
O defensor falou à CBS Sports e reforçou sua posição. Ao apontar a falta de profundidade do elenco, cobrou mudanças institucionais profundas. “Temos muitos jogos, precisamos rodar os jogadores e, para mim, não temos o melhor elenco em comparação com outras equipes de ponta. Como clube, espero mais”, insistiu.
“Não vou ficar calado. Precisamos ter mais ambição”, continuou Martinez. “Tento ser positivo e honesto. Temos que mudar e fazer mais porque acho que somos capazes de ser melhores. Temos os jogadores. Mas, quando você vê os jogos pela televisão, vê os jogadores e o treinador e aponta o dedo para eles, o que é justo. Assumimos a responsabilidade.”
Ele encerrou com um último alerta aos dirigentes de Old Trafford: “Mas, como clube, também espero mais, sabe? Espero mais. Não vou ficar calado. Precisamos de mais ambição. Precisamos falar mais sobre ganhar a Champions League e a Premier League. Se não dissermos a verdade, nada vai mudar.”
Rooney critica duramente agenda “desrespeitosa”
A situação em Old Trafford provocou duras críticas de Wayne Rooney, ídolo do clube, que acusou o defensor de desvalorizar os próprios companheiros. O ex-atacante sugeriu que as entrevistas foram cuidadosamente planejadas com antecedência e poderiam prejudicar seriamente o moral do elenco se a situação não fosse tratada.
“Acho que Martinez agiu de forma muito premeditada”, afirmou Rooney. “É triste porque, quando os jogadores precisam permanecer unidos, você não pode ser informado sobre o que acontece acima de você. Acho que também é um pouco desrespeitoso com os companheiros de equipe, porque ele os está desrespeitando; está dizendo que eles não são bons o suficiente.”
- Getty Images Sport
Visita crucial ao Elland Road
Todas as atenções estarão voltadas para Carrick e a direção do United nos próximos dias, para ver como lidarão com o defensor que não mede palavras. O Manchester United precisa desesperadamente reagir e interromper a má fase, mas a preparação para o próximo jogo será inevitavelmente dominada pela repercussão desse episódio explosivo.
O United volta a campo pela Premier League com uma difícil visita ao Leeds no domingo, 18 de outubro. Resta saber se Martinez estará na delegação que viajará para a partida.
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