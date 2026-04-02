"Não vou dizer isso agora" – Don Garber não descarta o sistema de promoção e rebaixamento na MLS e aposta que a liga atrairá estrelas após a Copa do Mundo de 2026

Garber admitiu que a liga é uma estrutura totalmente diferente daquela que ele herdou em 1999. Quando questionado sobre o apelo global da MLS durante uma participação no programa The Late Run, o executivo afirmou que o panorama do futebol americano mudou completamente — e mostrou-se confiante de que a liga conseguirá atrair mais grandes nomes no futuro:

“Antigamente, era difícil trazer os grandes nomes para cá. Agora não é tão difícil assim. Sinceramente, acho que são eles que estão nos procurando”, disse Garber.

Garber destacou a contratação bem-sucedida de Lionel Messi pelo Inter Miami como prova do sucesso da liga:

“Vocês leram todas as notícias sobre o Barcelona. Leram sobre os sauditas. Nós vencemos. Quero dizer, nós o convencemos a vir, e não é como se ele não estivesse aqui ganhando troféus. Ele está dando tudo de si. Então, acho que não há limite para quem isso possa ser”, disse Garber.









Ele também abordou as críticas em torno da contratação de Messi pelo Miami. Muitos apontaram que a liga não aproveitou a aquisição de Messi o suficiente do ponto de vista de marketing. Garber rejeitou essa ideia:

“Leo fez muito por nós. Vou deixá-lo — e vou ser criticado por isso — fazer o que sabe fazer e não necessariamente sentir que precisa aparecer na mídia. Embora ele tenha sido ótimo conosco. Ele grava comerciais, grava vídeos promocionais. Isso não é para todo mundo, mas os caras que fazem isso para nós em nossos eventos de mídia e marketing, e aparecem em nossos anúncios. Fico feliz por eles e agradeço por isso”, disse Garber.