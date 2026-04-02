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"Não vou dizer isso agora" – Don Garber não descarta o sistema de promoção e rebaixamento na MLS e aposta que a liga atrairá estrelas após a Copa do Mundo de 2026
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Contratando grandes nomes
Garber admitiu que a liga é uma estrutura totalmente diferente daquela que ele herdou em 1999. Quando questionado sobre o apelo global da MLS durante uma participação no programa The Late Run, o executivo afirmou que o panorama do futebol americano mudou completamente — e mostrou-se confiante de que a liga conseguirá atrair mais grandes nomes no futuro:
“Antigamente, era difícil trazer os grandes nomes para cá. Agora não é tão difícil assim. Sinceramente, acho que são eles que estão nos procurando”, disse Garber.
Garber destacou a contratação bem-sucedida de Lionel Messi pelo Inter Miami como prova do sucesso da liga:
“Vocês leram todas as notícias sobre o Barcelona. Leram sobre os sauditas. Nós vencemos. Quero dizer, nós o convencemos a vir, e não é como se ele não estivesse aqui ganhando troféus. Ele está dando tudo de si. Então, acho que não há limite para quem isso possa ser”, disse Garber.
Ele também abordou as críticas em torno da contratação de Messi pelo Miami. Muitos apontaram que a liga não aproveitou a aquisição de Messi o suficiente do ponto de vista de marketing. Garber rejeitou essa ideia:
“Leo fez muito por nós. Vou deixá-lo — e vou ser criticado por isso — fazer o que sabe fazer e não necessariamente sentir que precisa aparecer na mídia. Embora ele tenha sido ótimo conosco. Ele grava comerciais, grava vídeos promocionais. Isso não é para todo mundo, mas os caras que fazem isso para nós em nossos eventos de mídia e marketing, e aparecem em nossos anúncios. Fico feliz por eles e agradeço por isso”, disse Garber.
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Um apelo contínuo
Garber também revelou que está refletindo sobre o futuro da liga. Embora Messi tenha assinado uma renovação de contrato de longo prazo em Miami, que poderia mantê-lo nos Estados Unidos até 2028, o comissário já tem outros grandes nomes em mente.
“Eu adoraria ver alguém que pudesse levar nossa liga ao mesmo nível que Messi nos levou e levá-la ainda mais longe. Será que é o Vini? Não sei. Quero dizer, será que é o Mbappé?”, especulou ele.
Ele admitiu, no entanto, que Christian Pulisic seria uma grande aquisição para a MLS.
“Pulisic seria um divisor de águas para a nossa liga”, disse ele.
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Não estão lidando bem com Freddy Adu
Garber admitiu, no entanto, que a liga não lidou bem com Freddy Adu. O adolescente foi lançado aos holofotes aos 14 anos e viu sua carreira esmorecer depois de não conseguir causar impacto em três clubes diferentes da MLS:
“Não lidamos bem com o Freddy. Ele não estava pronto. A liga não estava pronta”, disse Garber. “Precisávamos de algo. Tínhamos um garoto que estava jogando na Copa do Mundo Sub-17 e esses contratos de patrocínio que ele tinha; ele era uma criança, e nós o pressionamos, e o time o pressionou, e não tenho certeza se isso foi a melhor coisa a se fazer pelo Freddy.”
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Dúvidas sobre a promoção e o rebaixamento
Garber também foi questionado sobre a possibilidade de a MLS adotar o sistema de promoção e rebaixamento. Ele admitiu, em dezembro de 2025, que não podia descartar essa possibilidade. E reforçou essa ideia na entrevista:
“Eu costumava dizer: ‘Nunca, jamais, jamais’, mas não vou dizer isso agora. Não sei como será a liga”, disse Garber.
Ele especulou sobre como poderia ser o formato — destacando que uma expansão adicional da liga poderia forçá-los a considerar algumas coisas:
“Talvez você tenha 32 times, precise de duas divisões e tenha que adotar o sistema de promoção e rebaixamento. Talvez você se una a outra liga”, disse ele.