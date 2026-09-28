O mundo do futebol nunca parou de debater de fato o desfecho dramático da temporada 2011-12 da Premier League, mas a polêmica voltou a ganhar força após comentários do ex-árbitro Mike Dean e da lenda do Manchester United Wayne Rooney.

Respondendo a um trecho que voltou a circular de Dean e Rooney discutindo a partida, post de Cisse no X, o ex-jogador de Liverpool e Marseille escreveu: "Não vou deixar vocês falarem merda assim! Vamos ter uma conversa séria e falar sobre isso, porque não tem como eu aceitar mais essa babaquice de vocês, então vamos fazer isso."

A irritação vem da sugestão de que o QPR, sabendo que estava livre do rebaixamento por causa de outros resultados, não teve a competitividade necessária para segurar o resultado, permitindo no fim que Dzeko e Aguero marcassem os gols que arrancaram o título das mãos do Manchester United nos segundos finais da campanha.