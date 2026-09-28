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"Não vou deixar você falar m*** desse jeito!" - Djibril Cisse rebate Mike Dean por táticas "estranhas" do QPR antes do icônico gol do título de Sergio Aguero pelo Manchester City
Cissé rebate teorias da conspiração "bull****"
O mundo do futebol nunca parou de debater de fato o desfecho dramático da temporada 2011-12 da Premier League, mas a polêmica voltou a ganhar força após comentários do ex-árbitro Mike Dean e da lenda do Manchester United Wayne Rooney.
Respondendo a um trecho que voltou a circular de Dean e Rooney discutindo a partida, post de Cisse no X, o ex-jogador de Liverpool e Marseille escreveu: "Não vou deixar vocês falarem merda assim! Vamos ter uma conversa séria e falar sobre isso, porque não tem como eu aceitar mais essa babaquice de vocês, então vamos fazer isso."
A irritação vem da sugestão de que o QPR, sabendo que estava livre do rebaixamento por causa de outros resultados, não teve a competitividade necessária para segurar o resultado, permitindo no fim que Dzeko e Aguero marcassem os gols que arrancaram o título das mãos do Manchester United nos segundos finais da campanha.
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As táticas "estranhas" sob análise
A controvérsia gira em torno de um momento específico da partida após o gol de empate de Dzeko aos 47 minutos do segundo tempo. Quando o QPR reiniciou o jogo no círculo central, imediatamente alçou a bola para o campo de defesa do Manchester City, efetivamente devolvendo a posse para o time de Roberto Mancini.
Dean, que era o árbitro da partida, admitiu que, na época, achou difícil compreender a tomada de decisão dos visitantes. Ele afirmou: "Assim que o QPR soube que estava salvo, acho que o Mackie estava em campo comemorando enquanto o jogo ainda estava acontecendo. Eles (o City) fazem 2 a 2, e eles (o QPR) simplesmente chutam a bola de volta e entregam para eles. E a gente ficou tipo: 'o que está acontecendo, por que estão devolvendo a bola imediatamente?' Eu disse isso no ponto eletrônico. Foi simplesmente algo estranho. Dar a saída e devolver a bola diretamente para eles. Neil Swarbrick, o quarto árbitro, disse: 'fique atento, algo vai acontecer.' Você simplesmente sabia que algo ia acontecer. Dava para perceber."
Rooney se junta ao coro de suspeitas
Rooney tem sido um dos críticos mais vocais dos acontecimentos daquela tarde, naturalmente sentindo o peso de perder um título de forma tão dolorosa. O atual técnico do Plymouth Argyle destacou que o elenco do QPR naquele dia contava com vários jogadores com laços significativos com o Etihad Stadium, incluindo Nedum Onuoha e Shaun Wright-Phillips, ao lado do temperamental Joey Barton.
Em uma publicação separada nas redes sociais, Cisse transferiu a culpa de volta para as próprias falhas do Manchester United ao longo da temporada de 38 jogos. Ele perguntou diretamente a seus seguidores: "A culpa é nossa se eles perderam 5 jogos na liga e esperaram o último jogo para vencer a liga???"
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Defendendo as comemorações pós-jogo
Outro ponto de discórdia para os torcedores do United foi ver Cisse comemorando no gramado com jogadores do Manchester City após o apito final. Imagens do atacante abraçando Samir Nasri têm sido frequentemente usadas como "prova" de falta de distanciamento profissional.
Ele disse anteriormente à FourFourTwo: "Não vou mais aceitar essa acusação. Eu estava comemorando com o Nasri. Não comemorei com Mario Balotelli, Aguero nem com mais ninguém. Comemorei com o meu irmão, Samir, que era meu amigo havia 15 anos. Eu estava feliz pelo meu amigo e também porque conseguimos nos manter na divisão. Não me importo com o Man City. Meu amigo finalmente venceu a Premier League depois de muitos anos na Inglaterra, e eu fiquei feliz por ele e também por mim. Só isso."
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