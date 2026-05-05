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"Não vou aparecer!" - Maurizio Sarri pede demissões enquanto o técnico da Lazio ameaça boicotar o clássico contra a Roma
Irritado com o calendário
O técnico da Lazio expressou sua indignação após a vitória apertada sobre a Cremonese, direcionando sua raiva à decisão da Lega Serie A de marcar o confronto contra a Roma para o domingo, 17 de maio, às 12h30. Sarri argumentou que tal horário, aliado ao calor esperado em maio, representa uma total falta de compreensão da importância do jogo. Ele acredita que os organizadores demonstraram incompetência ao não conseguirem alinhar os calendários dos principais clubes de forma eficaz durante o clímax da temporada.
- AFP
Defendendo o orgulho da cidade
O ex-técnico do Chelsea classificou a decisão como uma falta de respeito pelo peso histórico do clássico de Roma, em comparação com o tratamento dado aos clubes milaneses. Sarri disse à DAZN Italia: “No início da temporada, jogamos o clássico sob um calor de 37 graus; agora estão nos obrigando a jogar em maio, ao meio-dia. É um insulto à cidade de Roma, aos dois grandes clubes e aos torcedores, então alguém tem que pagar por isso.
Espero que não nos obriguem a jogar nesse horário, e alguém deveria se demitir só por ter proposto isso. Posso adiantar agora que, se o fizerem, não comparecerei às entrevistas coletivas em protesto. Perguntem à Lega Serie A por que não obrigaram o Inter e o Milan a jogar nesse horário.”
Incerteza quanto ao futuro
Além da polêmica sobre o calendário, o técnico deixou em aberto a possibilidade de permanecer no clube após a atual temporada. Quando questionado diretamente se permaneceria para a próxima temporada, Sarri não se comprometeu, voltando o foco para os quatro jogos restantes da temporada.
Ele observou: “Ainda faltam quatro jogos, um dos quais é extremamente importante. Nossa atenção está voltada apenas para eles. Depois disso, vamos nos sentar e conversar com o clube, e então veremos se podemos honrar este contrato até o fim.”
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Um final emocionante
A Lazio ocupa atualmente a oitava posição na Série A, com 51 pontos, e está matematicamente fora da disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Apesar disso, os Biancocelesti enfrentam um final de temporada decisivo, recebendo o Inter, novo campeão da Série A, neste sábado, antes de enfrentá-lo novamente na final da Coppa Italia na semana seguinte. A campanha da equipe continua com o acirrado clássico contra a Roma, antes de encerrar a temporada em casa contra o Pisa, no dia 24 de maio.