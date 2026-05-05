"Não vou aparecer!" - Maurizio Sarri pede demissões enquanto o técnico da Lazio ameaça boicotar o clássico contra a Roma

O ex-técnico do Chelsea classificou a decisão como uma falta de respeito pelo peso histórico do clássico de Roma, em comparação com o tratamento dado aos clubes milaneses. Sarri disse à DAZN Italia: “No início da temporada, jogamos o clássico sob um calor de 37 graus; agora estão nos obrigando a jogar em maio, ao meio-dia. É um insulto à cidade de Roma, aos dois grandes clubes e aos torcedores, então alguém tem que pagar por isso.

Espero que não nos obriguem a jogar nesse horário, e alguém deveria se demitir só por ter proposto isso. Posso adiantar agora que, se o fizerem, não comparecerei às entrevistas coletivas em protesto. Perguntem à Lega Serie A por que não obrigaram o Inter e o Milan a jogar nesse horário.”