“Não vou aceitar essas mentiras!” – Neymar nega com veemência as alegações “maliciosas” sobre o vestiário do Santos após marcar dois gols contra o Chapecoense

O ícone brasileiro Neymar agiu rapidamente para desmentir as notícias sobre uma crise interna no Santos, após o dramático empate de 2 a 2 de sua equipe contra o Chapecoense. Apesar de suas jogadas heroicas em campo, onde marcou dois gols para garantir um ponto, o experiente atacante se viu no centro de uma polêmica relacionada à sua conduta nos bastidores. Reportagens sugeriram que Neymar teria provocado uma briga no vestiário ao insultar Ananias e Bontempo.

Abordando os rumores diretamente por meio do Instagram Stories, Neymar insistiu que a história era falsa, dizendo: “E aí, galera? Espero que todos estejam tendo um bom domingo. Obviamente, não é o domingo que queríamos, mas assim é a vida. Temos que manter a cabeça erguida e continuar trabalhando.

“Agora, tenho visto notícias de que eu teria criticado duramente os jogadores mais jovens no vestiário, o que é uma mentira completa. Quem quer que esteja espalhando essa história, por favor, pare. Não faça isso. Não minta.”