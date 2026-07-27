Getty Images Sport
Traduzido por
“Não vou aceitar essas mentiras!” – Neymar nega com veemência as alegações “maliciosas” sobre o vestiário do Santos após marcar dois gols contra o Chapecoense
Neymar quebra o silêncio sobre o drama no vestiário
O ícone brasileiro Neymar agiu rapidamente para desmentir as notícias sobre uma crise interna no Santos, após o dramático empate de 2 a 2 de sua equipe contra o Chapecoense. Apesar de suas jogadas heroicas em campo, onde marcou dois gols para garantir um ponto, o experiente atacante se viu no centro de uma polêmica relacionada à sua conduta nos bastidores. Reportagens sugeriram que Neymar teria provocado uma briga no vestiário ao insultar Ananias e Bontempo.
Abordando os rumores diretamente por meio do Instagram Stories, Neymar insistiu que a história era falsa, dizendo: “E aí, galera? Espero que todos estejam tendo um bom domingo. Obviamente, não é o domingo que queríamos, mas assim é a vida. Temos que manter a cabeça erguida e continuar trabalhando.
“Agora, tenho visto notícias de que eu teria criticado duramente os jogadores mais jovens no vestiário, o que é uma mentira completa. Quem quer que esteja espalhando essa história, por favor, pare. Não faça isso. Não minta.”
- Getty Images Sport
Defendendo o núcleo de veteranos
O ex-jogador do Barcelona e do PSG enfatizou que, embora o clima no vestiário fosse tenso, tratava-se de um esforço coletivo do grupo de liderança sênior, e não de um ataque direcionado às perspectivas do clube.
“Pergunte a qualquer um que estava naquela sala”, continuou ele. “Responsabilizamos todo o time. Lucas [Veríssimo], [Willian] Araújo, Gabi [Barbossa] e eu nos manifestamos... Somos competitivos e queremos vencer. Mas ninguém estava pegando no pé dos jogadores jovens. Não vou tolerar que as pessoas digam isso.”
O jogador de 34 anos criticou especialmente a forma como as informações foram divulgadas, classificando-as como “maliciosas”.
Ele acrescentou: “Daqui para frente, não vou aceitar essas mentiras que vocês estão espalhando na internet. Cobrar uns aos outros no vestiário é completamente normal no futebol. É o que times que querem vencer fazem.
“As pessoas que escrevem esses artigos maliciosos e falsos não sabem de nada. Vocês não sabem o que é futebol e nunca fizeram parte de um time de verdade. Então...”, disse ele, antes de encerrar o vídeo com um gesto de silêncio.
O brilho das superestrelas x os problemas disciplinares
Em campo, Neymar continua sendo o destaque do Santos, tendo aproveitado sua partida de retorno para calar os críticos com uma comemoração com cartão após marcar um de seus dois gols. Seu segundo gol saiu da marca do pênalti nos últimos instantes, mas a tarde terminou com um gosto amargo quando ele recebeu seu terceiro cartão amarelo da temporada, o que significa que ele ficará de fora da próxima partida do Santos pela Série A contra o Athletico Paranaense, na Vila Belmiro.
Esse revés disciplinar vem na esteira de críticas anteriores sobre suas escolhas profissionais, incluindo uma aparição pública em um torneio de pôquer enquanto seus companheiros disputavam partidas no exterior. No entanto, sua capacidade de render sob pressão continua indiscutível, já que ele colocou o Santos de volta na partida quando o time parecia destinado a uma derrota decepcionante em casa.
- Getty Images Sport
As repercussões na Vila Belmiro
Embora Neymar tenha negado a gravidade dos insultos, o clube estaria investigando o incidente para garantir que a harmonia do elenco permaneça intacta durante uma fase difícil. As alegações afirmavam que Neymar teria chamado Bontempo de “merda” e zombado do futuro do jovem jogador, embora tanto Bontempo quanto Ananias tenham negado publicamente, desde então, que tais insultos tenham sido trocados.
O Santos agora se prepara para uma agenda lotada, que inclui partidas cruciais na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Com Neymar fora da partida do campeonato contra o Athletico Paranaense, os holofotes nacionais se voltarão para a forma como o restante do elenco reagirá na sua ausência.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.