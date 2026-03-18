No FC Bayern de Munique, não parece haver motivo para grande preocupação com Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof, que foram substituídos após se lesionarem na vitória por 4 a 1 sobre a Atalanta de Bergamo na noite de quarta-feira.
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"Não vi nenhum médico correndo freneticamente por aí": Max Eberl dá sinal de alívio em relação a duas estrelas do FC Bayern de Munique
“Pela forma como ele aplaudiu há pouco, não vi nem senti nenhuma lesão”, tranquilizou Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, após a classificação com facilidade para as quartas de final da Liga dos Campeões. Embora ele tenha dito que “geralmente está com vocês logo após o primeiro discurso e, por isso, não tem diagnósticos em mãos”, Eberl também enfatizou: “Não vi cenas dramáticas no vestiário, com os médicos correndo freneticamente de um lado para outro. Sem garantias, eu diria que se trata de uma medida de precaução.”
Pavlovic saiu de campo aos 55 minutos da partida de volta das oitavas de final e, ao ser substituído, indicou ao técnico Vincent Kompany que estava com problemas no quadril. O próprio meio-campista explicou após a partida que não era nada grave: “Senti apenas um pouco de dor nos flexores do quadril, mas acho que não é nada dramático”, disse Pavlovic.
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FC Bayern: Tom Bischof também está fora de perigo
Enquanto isso, Bischof ficou sentado em campo antes de ser substituído aos 72 minutos e recebeu atendimento médico rápido. No entanto, parece que o jogador de 20 anos, que havia sido titular como lateral-esquerdo do Bayern, também não sofreu nenhuma lesão grave.
Resta saber se Kompany decidirá poupar Pavlovic e Bischof por precaução na próxima partida da Bundesliga contra o Union Berlin, no sábado. Acima de tudo, o primeiro deve, naturalmente, estar em forma para o confronto de quartas de final contra o Real Madrid, marcado para abril.
Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data
Hora
Partida
Sábado, 21 de março
15h30
FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)
Sábado, 4 de abril
15h30
SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
Terça-feira, 7 de abril
21h
Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)