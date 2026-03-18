"Não vi nenhum médico correndo freneticamente por aí": Max Eberl dá sinal de alívio em relação a duas estrelas do FC Bayern de Munique

“Pela forma como ele aplaudiu há pouco, não vi nem senti nenhuma lesão”, tranquilizou Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, após a classificação com facilidade para as quartas de final da Liga dos Campeões. Embora ele tenha dito que “geralmente está com vocês logo após o primeiro discurso e, por isso, não tem diagnósticos em mãos”, Eberl também enfatizou: “Não vi cenas dramáticas no vestiário, com os médicos correndo freneticamente de um lado para outro. Sem garantias, eu diria que se trata de uma medida de precaução.”

Pavlovic saiu de campo aos 55 minutos da partida de volta das oitavas de final e, ao ser substituído, indicou ao técnico Vincent Kompany que estava com problemas no quadril. O próprio meio-campista explicou após a partida que não era nada grave: “Senti apenas um pouco de dor nos flexores do quadril, mas acho que não é nada dramático”, disse Pavlovic.