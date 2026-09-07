AFP
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'Não vence aqui há 60 anos' - Cristian Chivu insiste que a Inter manterá sua identidade contra o Real Madrid de Jose Mourinho
Um desafio histórico no Bernabéu
Cristian Chivu insiste que a Inter está determinada a "escrever páginas importantes na história" do clube enquanto se prepara para iniciar sua campanha na Champions League contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na terça-feira. A Inter terá uma das estreias mais difíceis possíveis na Europa, retornando ao estádio onde José Mourinho a conduziu ao seu terceiro e mais recente título da Champions League, em 2010.
Tendo jogado sob o comando de Mourinho durante a histórica temporada da tríplice coroa da Inter, Chivu mantém um forte vínculo com seu ex-treinador, ao mesmo tempo em que ressalta que sua própria visão tática continua distinta. Totalmente ciente da enorme pressão que acompanha o comando da Inter na Europa, o técnico romeno enfatizou a responsabilidade sobre seus ombros. "Temos a obrigação de escrever páginas importantes na história deste clube. Nos últimos anos, este clube alcançou padrões importantes, e temos de escrever outras páginas de sua história. Minhas emoções neste estádio? Ele ficou ainda mais bonito. Hoje é ainda mais moderno e é um prazer para todos ter a oportunidade de jogar uma partida neste estádio", disse Chivu aos repórteres em sua coletiva de imprensa pré-jogo.
- Getty Images Sport
Respeitando o Special One
O vínculo entre Chivu e Mourinho segue inquebrável, apesar do duelo à beira do campo que terão pela frente. Durante os anos de glória no San Siro, Chivu conquistou dois títulos da Serie A, uma Coppa Italia, uma Supercopa da Itália e a Champions League sob o comando do treinador português. Ao relembrar o sucesso que compartilharam e a profunda ligação pessoal entre eles, o romeno foi rápido em elogiar seu antigo mentor: "Mourinho é uma pessoa especial para mim. Conhecê-lo foi uma sorte. Ele me ajudou no momento mais difícil da minha vida, e eu nunca vou esquecer isso."
Apesar da profunda ligação com Mourinho, Chivu rejeitou com firmeza a ideia de que o veterano treinador moldou sua estrutura tática, sustentando que seu estilo como técnico é construído com base na experiência pessoal. "Nunca copiei ninguém", explicou. "Tenho minha própria ideia de futebol, construída como jogador e durante meus anos nas categorias de base, onde tive a oportunidade de experimentar coisas que estão me ajudando nestes anos."
Quebrando o jejum de sessenta anos
A Inter enfrenta uma tarefa formidável na Espanha, depois de não conseguir vencer no Bernabéu por seis décadas. No geral, o Real Madrid venceu os últimos quatro encontros entre as duas equipes, com a vitória mais recente da Inter sobre os gigantes espanhóis remontando à temporada 1998-99. Chivu reconhece o tamanho do desafio, mas insiste que sua equipe não vai abrir mão do seu estilo. "Jogar no Bernabéu nunca é fácil para ninguém. Faz 60 anos que a Inter venceu aqui", disse. "Muitas equipes tiveram dificuldades para vencer aqui. Vamos dar o nosso melhor, mas sem mudar quem somos. Queremos ser dominantes, queremos mostrar que crescemos, e não existe uma maneira perfeita de enfrentar o Real Madrid."
Questionado sobre a afirmação de Mourinho de que a Inter deveria ter conquistado outro título da Champions League nas últimas temporadas, Chivu deu uma resposta afiada, mas ponderada: "A pergunta a fazer a ele é se ele queria que a Inter vencesse. Chegamos longe graças à competência dos diretores e à capacidade dos jogadores, que nos últimos oito anos mostraram coisas importantes. Com ideias e trabalho, por mérito e capacidade, estamos em uma situação em que muitas pessoas acham que podemos conseguir. A Champions League é cruel. Até quem a vence precisa superar certos momentos e de um pouco de sorte. Nós simplesmente queremos ser competitivos, estar à altura da competição e do que o clube conquistou nos últimos anos."
- Getty Images Sport
Chivu alerta para o risco de subestimar o Real Madrid
Apesar do recente tropeço do Real Madrid contra o Real Betis, Chivu segue cauteloso em relação ao gigante espanhol e aponta para o natural período de adaptação necessário para as novas contratações. "O início de uma temporada nunca é simples, e ainda é cedo. Há jogadores que ainda precisam se acostumar com o que significa jogar pelo Real Madrid, o que nunca é simples. O começo foi equilibrado. Eles perderam a última partida, mas sem merecer. Têm um treinador importante, que sabe como certas coisas precisam ser feitas, e jogadores do mais alto nível", explicou Chivu.
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