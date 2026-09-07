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Khaled Mahmoud

Traduzido por

'Não vence aqui há 60 anos' - Cristian Chivu insiste que a Inter manterá sua identidade contra o Real Madrid de Jose Mourinho

C. Chivu
Inter de Milão
Real Madrid
Real Madrid x Inter de Milão
Liga dos Campeões

A Inter se prepara para um confronto de peso na Liga dos Campeões enquanto viaja ao Santiago Bernabéu para enfrentar um Real Madrid comandado por um rosto conhecido. Cristian Chivu leva seu elenco à capital espanhola sabendo que a história está contra a equipe italiana, que não consegue uma vitória neste estádio icônico há seis décadas.

  • Um desafio histórico no Bernabéu

    Cristian Chivu insiste que a Inter está determinada a "escrever páginas importantes na história" do clube enquanto se prepara para iniciar sua campanha na Champions League contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na terça-feira. A Inter terá uma das estreias mais difíceis possíveis na Europa, retornando ao estádio onde José Mourinho a conduziu ao seu terceiro e mais recente título da Champions League, em 2010.

    Tendo jogado sob o comando de Mourinho durante a histórica temporada da tríplice coroa da Inter, Chivu mantém um forte vínculo com seu ex-treinador, ao mesmo tempo em que ressalta que sua própria visão tática continua distinta. Totalmente ciente da enorme pressão que acompanha o comando da Inter na Europa, o técnico romeno enfatizou a responsabilidade sobre seus ombros. "Temos a obrigação de escrever páginas importantes na história deste clube. Nos últimos anos, este clube alcançou padrões importantes, e temos de escrever outras páginas de sua história. Minhas emoções neste estádio? Ele ficou ainda mais bonito. Hoje é ainda mais moderno e é um prazer para todos ter a oportunidade de jogar uma partida neste estádio", disse Chivu aos repórteres em sua coletiva de imprensa pré-jogo.

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  • FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Respeitando o Special One

    O vínculo entre Chivu e Mourinho segue inquebrável, apesar do duelo à beira do campo que terão pela frente. Durante os anos de glória no San Siro, Chivu conquistou dois títulos da Serie A, uma Coppa Italia, uma Supercopa da Itália e a Champions League sob o comando do treinador português. Ao relembrar o sucesso que compartilharam e a profunda ligação pessoal entre eles, o romeno foi rápido em elogiar seu antigo mentor: "Mourinho é uma pessoa especial para mim. Conhecê-lo foi uma sorte. Ele me ajudou no momento mais difícil da minha vida, e eu nunca vou esquecer isso."

    Apesar da profunda ligação com Mourinho, Chivu rejeitou com firmeza a ideia de que o veterano treinador moldou sua estrutura tática, sustentando que seu estilo como técnico é construído com base na experiência pessoal. "Nunca copiei ninguém", explicou. "Tenho minha própria ideia de futebol, construída como jogador e durante meus anos nas categorias de base, onde tive a oportunidade de experimentar coisas que estão me ajudando nestes anos."

  • Quebrando o jejum de sessenta anos

    A Inter enfrenta uma tarefa formidável na Espanha, depois de não conseguir vencer no Bernabéu por seis décadas. No geral, o Real Madrid venceu os últimos quatro encontros entre as duas equipes, com a vitória mais recente da Inter sobre os gigantes espanhóis remontando à temporada 1998-99. Chivu reconhece o tamanho do desafio, mas insiste que sua equipe não vai abrir mão do seu estilo. "Jogar no Bernabéu nunca é fácil para ninguém. Faz 60 anos que a Inter venceu aqui", disse. "Muitas equipes tiveram dificuldades para vencer aqui. Vamos dar o nosso melhor, mas sem mudar quem somos. Queremos ser dominantes, queremos mostrar que crescemos, e não existe uma maneira perfeita de enfrentar o Real Madrid."

    Questionado sobre a afirmação de Mourinho de que a Inter deveria ter conquistado outro título da Champions League nas últimas temporadas, Chivu deu uma resposta afiada, mas ponderada: "A pergunta a fazer a ele é se ele queria que a Inter vencesse. Chegamos longe graças à competência dos diretores e à capacidade dos jogadores, que nos últimos oito anos mostraram coisas importantes. Com ideias e trabalho, por mérito e capacidade, estamos em uma situação em que muitas pessoas acham que podemos conseguir. A Champions League é cruel. Até quem a vence precisa superar certos momentos e de um pouco de sorte. Nós simplesmente queremos ser competitivos, estar à altura da competição e do que o clube conquistou nos últimos anos."

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Chivu alerta para o risco de subestimar o Real Madrid

    Apesar do recente tropeço do Real Madrid contra o Real Betis, Chivu segue cauteloso em relação ao gigante espanhol e aponta para o natural período de adaptação necessário para as novas contratações. "O início de uma temporada nunca é simples, e ainda é cedo. Há jogadores que ainda precisam se acostumar com o que significa jogar pelo Real Madrid, o que nunca é simples. O começo foi equilibrado. Eles perderam a última partida, mas sem merecer. Têm um treinador importante, que sabe como certas coisas precisam ser feitas, e jogadores do mais alto nível", explicou Chivu.

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