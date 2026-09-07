'Não vence aqui há 60 anos' - Cristian Chivu insiste que a Inter manterá sua identidade contra o Real Madrid de Jose Mourinho

A Inter enfrenta uma tarefa formidável na Espanha, depois de não conseguir vencer no Bernabéu por seis décadas. No geral, o Real Madrid venceu os últimos quatro encontros entre as duas equipes, com a vitória mais recente da Inter sobre os gigantes espanhóis remontando à temporada 1998-99. Chivu reconhece o tamanho do desafio, mas insiste que sua equipe não vai abrir mão do seu estilo. "Jogar no Bernabéu nunca é fácil para ninguém. Faz 60 anos que a Inter venceu aqui", disse. "Muitas equipes tiveram dificuldades para vencer aqui. Vamos dar o nosso melhor, mas sem mudar quem somos. Queremos ser dominantes, queremos mostrar que crescemos, e não existe uma maneira perfeita de enfrentar o Real Madrid."

Questionado sobre a afirmação de Mourinho de que a Inter deveria ter conquistado outro título da Champions League nas últimas temporadas, Chivu deu uma resposta afiada, mas ponderada: "A pergunta a fazer a ele é se ele queria que a Inter vencesse. Chegamos longe graças à competência dos diretores e à capacidade dos jogadores, que nos últimos oito anos mostraram coisas importantes. Com ideias e trabalho, por mérito e capacidade, estamos em uma situação em que muitas pessoas acham que podemos conseguir. A Champions League é cruel. Até quem a vence precisa superar certos momentos e de um pouco de sorte. Nós simplesmente queremos ser competitivos, estar à altura da competição e do que o clube conquistou nos últimos anos."