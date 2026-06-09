Getty Images Sport
Traduzido por
“Não vejo outro atacante melhor do que ele” – Por que Cristiano Ronaldo tem que ser titular da seleção portuguesa no Mundial de 2026, enquanto ex-companheiro de equipe elogia seu talento “único”
Ronaldo continua sendo "único"
Maniche, ex-companheiro de Ronaldo na seleção portuguesa, manifestou seu apoio ao astro do Al-Nassr, insistindo que ele deve continuar sendo o ponto central do ataque da seleção nacional até a Copa do Mundo de 2026. Apesar dos debates sobre sua idade e mobilidade, Maniche acredita que a capacidade natural de Ronaldo para marcar gols o diferencia de qualquer outro atacante português.
Ronaldo, que terá 41 anos quando o próximo torneio mundial começar na América do Norte, continua marcando gols regularmente na Liga Profissional da Arábia Saudita e durante as pausas internacionais. Para Maniche, que jogou ao lado de Ronaldo na Euro 2004, a decisão de escalar o veterano é uma questão de puro mérito, e não de reputação.
- Getty Images
Falta de alternativas melhores
O ex-meio-campista do Chelsea e do Atlético de Madrid argumentou que, embora Portugal possua uma grande riqueza de talento técnico, falta-lhe um finalizador eficaz capaz de igualar a produtividade de Ronaldo.
Ele destacou a preparação física e a dedicação profissional do atacante como os principais motivos pelos quais ele ainda consegue competir no mais alto nível, apesar de estar na reta final da carreira.
“Não vejo outro atacante melhor do que ele”, disse Maniche ao Flashscore ao discutir o atual elenco de talentos à disposição do técnico Roberto Martínez. Ele descreveu Ronaldo como um talento “único”, cuja simples presença cria espaço e oportunidades para os demais, tornando-o um componente essencial do time titular, enquanto Portugal busca dar continuidade ao seu bom desempenho recente.
Mourinho é a solução para o Real Madrid
Além da seleção nacional, Maniche também falou sobre o futuro de seu ex-treinador no Porto e no Chelsea, José Mourinho. Com “O Especial” sendo frequentemente associado a um retorno sensacional ao Real Madrid, Maniche acredita que o experiente técnico ainda é mais do que capaz de lidar com a pressão no Santiago Bernabéu, apesar das especulações de que seus métodos tenham ficado ultrapassados.
“É difícil recusar um clube como o Real Madrid. Esse interesse não me surpreende. Existe uma forte relação entre Florentino Pérez e José Mourinho. Quando Mourinho chegou ao Real Madrid, o Barcelona dominava o futebol europeu e ele conseguiu tornar o clube competitivo novamente. Mas não é só isso. José Mourinho continua sendo um técnico extremamente competente e muito direto. Ele consegue conquistar os jogadores para o seu lado. E esse interesse não é coincidência. Há uma narrativa que diz que ele parou de vencer ou não se adaptou ao futebol moderno, mas discordo totalmente”, explicou Maniche.
- AFP
De olho em 2026
Embora alguns especialistas tenham sugerido que Portugal deveria iniciar uma transição para deixar de depender do seu maior artilheiro de todos os tempos, Martinez continua a contar fortemente com o capitão. A ambição de Ronaldo de atingir a marca de 1.000 gols continua sendo uma força motriz, e a Copa do Mundo de 2026 representa talvez sua última chance de conquistar o único grande troféu que falta em sua coleção.
Todos os olhos estarão voltados para Cristiano Ronaldo quando ele liderar o ataque de Portugal contra a República Democrática do Congo em 17 de junho, na partida de estreia do Grupo K na Copa do Mundo de 2026. O grupo também inclui Colômbia e Uzbequistão.