Maniche, ex-companheiro de Ronaldo na seleção portuguesa, manifestou seu apoio ao astro do Al-Nassr, insistindo que ele deve continuar sendo o ponto central do ataque da seleção nacional até a Copa do Mundo de 2026. Apesar dos debates sobre sua idade e mobilidade, Maniche acredita que a capacidade natural de Ronaldo para marcar gols o diferencia de qualquer outro atacante português.

Ronaldo, que terá 41 anos quando o próximo torneio mundial começar na América do Norte, continua marcando gols regularmente na Liga Profissional da Arábia Saudita e durante as pausas para jogos internacionais. Para Maniche, que jogou ao lado de Ronaldo na Euro 2004, a decisão de escalar o veterano é uma questão de puro mérito, e não de reputação.



