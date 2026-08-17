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Adhe Makayasa

Traduzido por

"Não vejo nenhuma decepção": chefe do FC Koln, Thomas Kessler, aborda transferência fracassada de Said El Mala para o Dortmund

S. El Mala
Colônia
Bundesliga
Borussia Dortmund

O diretor esportivo do FC Koln, Thomas Kessler, insistiu que Said El Mala não guarda arrependimentos depois que sua possível transferência para o rival da Bundesliga Borussia Dortmund fracassou na semana passada. O atacante adolescente havia despertado forte interesse do frequente participante da Champions League, mas as negociações terminaram após as duas equipes alemãs não conseguirem chegar a um acordo sobre os termos.

  • Negociações de transferência fracassam

    O diretor esportivo do Dortmund, Lars Ricken, havia confirmado anteriormente que seu clube manteve conversas intensas para contratar El Mala durante a janela de transferências de verão. No entanto, as negociações foram oficialmente encerradas depois que as duas partes não chegaram a um acordo em relação à avaliação do ponta de 19 anos. A decisão encerrou de forma efetiva a possível transferência do jovem talento para o Signal Iduna Park antes da nova temporada.

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  • imago-sport-1080892567.jpgJan Huebner

    Diálogo respeitoso termina em paz

    Ao abordar o fracasso nas negociações de transferência com seus rivais nacionais, Kessler insistiu que as conversas foram conduzidas de forma profissional e transparente: "Já estava claro há vários dias que não chegaríamos a um acordo, não foi algo que surgiu do nada para nós. Foi simplesmente o resultado de discussões muito respeitosas entre os dois clubes. Isso é futebol, você nem sempre consegue chegar a um acordo", disse ele, como citado pelo site oficial da Bundesliga.

    O dirigente de 40 anos também reconheceu que o desejo do adolescente de se testar na elite do futebol europeu era algo totalmente natural: "É perfeitamente compreensível que um jogador da idade dele considere uma transferência para um clube da Champions League."


  • O desenvolvimento de longo prazo continua sendo crucial

    Kessler sustentou que El Mala continua demonstrando o máximo profissionalismo e total comprometimento com o clube, apesar de a transferência não ter se concretizado. Ele continuou: "Não vejo nenhuma decepção nele. Estou em contato com Said quase todos os dias, e falamos de forma muito aberta sobre a situação. E, a julgar pela maneira como ele se comporta e veste a nossa camisa, está claramente muito orgulhoso de ser jogador do Colônia."

    Ele também reiterou que o atacante deve permanecer no RheinEnergieStadion para a próxima temporada: "Só posso repetir o que venho dizendo há semanas: estou convencido de que ele vai jogar pelo Colônia nesta temporada."

    No entanto, a diretoria do Colônia sabe muito bem que a evolução contínua de El Mala inevitavelmente atrairá novo interesse de pesos-pesados: "Jogadores que se desenvolvem bem aqui naturalmente despertam o interesse de outros clubes. Certamente não será a última vez em nossas vidas que estaremos sentados à mesa de negociações com o Borussia Dortmund."

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    Jogo da Copa se aproxima rapidamente

    O Colônia inicia sua campanha de 2026-27 com uma viagem para enfrentar o time da terceira divisão Wurzburger Kickers na primeira fase da Copa da Alemanha na segunda-feira, 24 de agosto. O confronto pela copa oferece a El Mala uma oportunidade imediata de demonstrar seu foco no ataque do Colônia após intensa especulação. Garantir uma vitória convincente na estreia será vital para estabelecer embalo antes de uma exigente sequência no campeonato.

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