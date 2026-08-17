Kessler sustentou que El Mala continua demonstrando o máximo profissionalismo e total comprometimento com o clube, apesar de a transferência não ter se concretizado. Ele continuou: "Não vejo nenhuma decepção nele. Estou em contato com Said quase todos os dias, e falamos de forma muito aberta sobre a situação. E, a julgar pela maneira como ele se comporta e veste a nossa camisa, está claramente muito orgulhoso de ser jogador do Colônia."

Ele também reiterou que o atacante deve permanecer no RheinEnergieStadion para a próxima temporada: "Só posso repetir o que venho dizendo há semanas: estou convencido de que ele vai jogar pelo Colônia nesta temporada."

No entanto, a diretoria do Colônia sabe muito bem que a evolução contínua de El Mala inevitavelmente atrairá novo interesse de pesos-pesados: "Jogadores que se desenvolvem bem aqui naturalmente despertam o interesse de outros clubes. Certamente não será a última vez em nossas vidas que estaremos sentados à mesa de negociações com o Borussia Dortmund."