“Não vejo Eddie Howe no comando na próxima temporada” – Alan Shearer afirma que o técnico do Newcastle está sendo “jogado aos leões” por jogadores “péssimos”

Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, Shearer expressou sérias preocupações quanto à permanência de Howe no cargo e à sua aparente perda de ânimo após a recente derrota para o Bournemouth.

Ao detalhar seus receios quanto ao futuro do inglês em Tyneside, o maior artilheiro de todos os tempos da Premier League disse: “Por mais difícil que seja para o Eddie, não sei o que vai acontecer com ele. Ouvi a entrevista dele depois (da derrota para o Bournemouth), observei-o na linha lateral e fico pensando: será que ele vai querer tentar de novo? Será que ele vai ter a chance de tentar de novo?

“Se tudo fosse igual, eu gostaria que ele ficasse, mas será que ele sente que terá essa chance? Será que ele quer tentar de novo? Será que o Newcastle United vai ter que vender? Infelizmente, não vejo Eddie Howe no comando do Newcastle na próxima temporada. Olho para a entrevista dele e não tenho certeza se a garra ainda está lá.”