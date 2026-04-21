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Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

“Não vejo Eddie Howe no comando na próxima temporada” – Alan Shearer afirma que o técnico do Newcastle está sendo “jogado aos leões” por jogadores “péssimos”

E. Howe
Newcastle
A. Shearer
Premier League

A lenda do Newcastle United, Alan Shearer, previu que Eddie Howe não estará no banco na próxima temporada, após uma queda significativa no desempenho do time no St James' Park. O ex-atacante afirma que o elenco atual "jogou" o técnico "para baixo do ônibus", com os Magpies agora ocupando a parte de baixo da tabela da Premier League.

  • Magpies em queda livre

    O Newcastle encontra-se na 14ª posição na tabela da Premier League, após uma queda dramática em relação ao sucesso da temporada passada, quando se classificou para a Liga dos Campeões. O desempenho do clube despencou após três derrotas consecutivas por 2 a 1, incluindo uma derrota dolorosa para o rival local Sunderland, enquanto as contratações milionárias Nick Woltemade e Yoane Wissa têm enfrentado dificuldades para causar impacto. A dupla contribuiu com apenas oito gols entre os dois, do total de 46 do Newcastle no campeonato nesta temporada, levando a uma significativa inconsistência tática e a uma crescente inquietação.

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  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Questionam a falta de garra

    Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, Shearer expressou sérias preocupações quanto à permanência de Howe no cargo e à sua aparente perda de ânimo após a recente derrota para o Bournemouth.

    Ao detalhar seus receios quanto ao futuro do inglês em Tyneside, o maior artilheiro de todos os tempos da Premier League disse: “Por mais difícil que seja para o Eddie, não sei o que vai acontecer com ele. Ouvi a entrevista dele depois (da derrota para o Bournemouth), observei-o na linha lateral e fico pensando: será que ele vai querer tentar de novo? Será que ele vai ter a chance de tentar de novo?

    “Se tudo fosse igual, eu gostaria que ele ficasse, mas será que ele sente que terá essa chance? Será que ele quer tentar de novo? Será que o Newcastle United vai ter que vender? Infelizmente, não vejo Eddie Howe no comando do Newcastle na próxima temporada. Olho para a entrevista dele e não tenho certeza se a garra ainda está lá.”

  • O conflito interior de Howe

    As críticas se estenderam ao elenco, com Shearer acusando a equipe de não ter apoiado o técnico durante essa fase difícil, apontando a derrota no clássico contra o Sunderland como o ponto mais baixo. Ele acrescentou: “Olhei para os jogadores e, se isso é o que chamam de lutar pelo técnico, eles foram péssimos. Os jogadores o jogaram debaixo do ônibus.”

    Howe, no entanto, insistiu publicamente que continua totalmente comprometido com a causa do Newcastle. “Eu só quero servir ao clube e fazer o que é certo para o clube de futebol. Esse sempre foi meu objetivo. Se isso significa que eu devo sair para ajudar o clube, então é claro que é algo que farei, não tenho nenhum problema em fazer isso”, disse ele antes do jogo contra o Bournemouth.

    “Não se trata de mim. Mas se acredito que sou a pessoa certa para levar o clube adiante, o que acredito neste momento, então farei isso e lutarei até o fim. Lutarei mais do que nunca, mas o importante é garantir que essas duas coisas estejam alinhadas.”

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Os testes da Emirates e as esperanças europeias

    O Newcastle enfrenta uma difícil viagem ao Emirates Stadium para enfrentar o Arsenal, candidato ao título, neste sábado, em busca desesperada de voltar às vitórias. Atualmente com 42 pontos em 33 partidas, os Magpies permanecem a apenas seis pontos do Chelsea, sexto colocado, o que significa que a classificação para as competições europeias ainda está matematicamente ao seu alcance. No entanto, com a confiança do elenco em baixa, Howe precisa encontrar uma resposta imediata para evitar que a temporada termine prematuramente.

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