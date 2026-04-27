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"Não vejo como eles vão passar pelo Atlético de Madrid" - O Arsenal tem mais chances de ganhar a Premier League do que a Liga dos Campeões, insiste Gary Neville
Dúvidas sobre a Liga dos Campeões para os Gunners
O Arsenal está atualmente empenhado em duas frentes: lidera a disputa pelo título da Premier League e se prepara para um confronto monumental nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. No entanto, Neville não está convencido de que o time do norte de Londres tenha o pedigree europeu necessário para chegar até o fim na competição continental nesta temporada.
“Muitos desses jogadores não sabem como vencer a Liga dos Campeões, mas estão tão perto na disputa pelo título e vão estar desesperados para não ficarem aquém disso”, disse Neville no podcast The Gary Neville Podcast. “Eu realmente acho que Mikel Arteta precisa se dedicar a cada partida e não priorizar nenhuma em detrimento da outra, mas ele sabe que a Premier League é a competição mais fácil de vencer do que a Liga dos Campeões neste momento.”
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O obstáculo do Atlético de Madrid
Os Gunners viajam para a Espanha nesta quarta-feira para a primeira partida da semifinal, mas Neville espera que a trajetória europeia do time termine nas mãos dos jogadores de Diego Simeone. Embora o Arsenal permaneça invicto na competição até o momento, o comentarista acredita que a natureza do futebol de torneios e o calibre das equipes restantes acabarão sendo um desafio grande demais para o time de Arteta. O Bayern de Munique e o atual campeão Paris Saint-Germain disputarão a outra semifinal.
“Acho que há times melhores do que eles na Liga dos Campeões, e é uma competição de copa”, explicou Neville. “Eles têm três jogos pela frente e apenas quatro restantes no campeonato, então dá para argumentar que é fácil vencer ambos, mas não vejo eles passando pelo Atlético de Madrid e pelos outros times na semifinal; no entanto, vejo que eles têm chances no campeonato.”
Dificuldades na fluência do discurso
Embora o Arsenal tenha voltado ao topo da Premier League no sábado com uma vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle, graças a um gol espetacular de Eberechi Eze, seu desempenho causou preocupações. Os Gunners estiveram longe de seu melhor nível ofensivo, registrando apenas quatro chutes a gol e um baixo xG de 0,64, o que sugere que a pressão da disputa pelo título pode estar pesando sobre os jogadores.
“Muitas coisas que eles fizeram neste jogo não foram ótimas do ponto de vista tático”, observou Neville. “Eles são muito bons defensivamente e realmente se esforçam muito. Eles realmente correm como loucos para voltar à sua formação, defendem muito bem e são compactos. Estão tão bem organizados e isso merece muito respeito; é algo de que se deve ter muito orgulho e que pode render um título.”
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Falta de liberdade no ataque
Apesar de elogiar a resiliência defensiva da equipe, Neville instou os Gunners a encontrarem mais dinamismo no terço final do campo se quiserem manter a vantagem sobre o Manchester City. O Arsenal está atualmente três pontos à frente da equipe de Pep Guardiola, embora o City tenha um jogo a menos que pode fazer com que o ímpeto volte para o Etihad Stadium.
“O que se quer é aquela expressão, aquela liberdade em que eles jogam para frente, correm para frente e agem com um pouco mais de segurança no ataque, e isso não apareceu de forma alguma hoje”, acrescentou Neville sobre a vitória contra o Newcastle. “Às vezes não vejo a ideia e eles não são positivos o suficiente.”