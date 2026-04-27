"Não vejo como eles vão passar pelo Atlético de Madrid" - O Arsenal tem mais chances de ganhar a Premier League do que a Liga dos Campeões, insiste Gary Neville

O Arsenal está atualmente empenhado em duas frentes: lidera a disputa pelo título da Premier League e se prepara para um confronto monumental nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. No entanto, Neville não está convencido de que o time do norte de Londres tenha o pedigree europeu necessário para chegar até o fim na competição continental nesta temporada.

“Muitos desses jogadores não sabem como vencer a Liga dos Campeões, mas estão tão perto na disputa pelo título e vão estar desesperados para não ficarem aquém disso”, disse Neville no podcast The Gary Neville Podcast. “Eu realmente acho que Mikel Arteta precisa se dedicar a cada partida e não priorizar nenhuma em detrimento da outra, mas ele sabe que a Premier League é a competição mais fácil de vencer do que a Liga dos Campeões neste momento.”