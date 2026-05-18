Getty Images Sport
Traduzido por
"Não vejo a gente enfrentando o Bayern de Munique" - Niko Kovac arrisca a ira da diretoria do Borussia Dortmund com uma previsão sombria para a temporada 2026-27
Um duro golpe de realidade para o BVB
O Dortmund está acostumado a ser o principal desafiante ao domínio do Bayern no futebol alemão, mas seu atual técnico parece estar acenando a bandeira branca antes mesmo do início da próxima temporada. Kovac, que já ocupou o banco de reservas na Allianz Arena, fez uma avaliação contundente do panorama atual da Bundesliga.
Em entrevista ao WAZ, Kovac foi questionado sobre a capacidade do Dortmund de enfrentar de igual para igual o gigante bávaro durante a temporada 2026-27. Em vez de oferecer o habitual discurso motivacional esperado de um técnico do Dortmund, o ex-capitão croata optou por uma honestidade brutal que provavelmente frustrará tanto a diretoria do clube quanto a “Parede Amarela”.
- AFP
Os comentários polêmicos de Kovac sobre o título
Kovac não fez questão de esconder sua convicção de que o Dortmund está atualmente disputando o segundo lugar. O técnico apontou as enormes diferenças no poder de compra e na profundidade do elenco do seu antigo clube como fatores decisivos na disputa pelo título.
“Sei que todos esperam mais, mais alto, mais longe, mais rápido. Não vejo a gente desafiando o Bayern no ano que vem. Não sou ingênuo, mas sim realista, e estou tentando colocar tudo em perspectiva. O Bayern tem muito mais dinheiro e muito mais superestrelas do que nós”, disse Kovac.
O desequilíbrio financeiro é o ponto crucial
Os comentários do técnico do Dortmund destacam uma frustração crescente em relação ao panorama econômico do futebol alemão. Apesar de o BVB ter acumulado 73 pontos nesta temporada — sua quinta melhor campanha nacional da história —, o time ainda estava muito longe de alcançar um Bayern implacável. A avaliação de Kovac de que o poder financeiro e o mercado de transferências superior do Bayern os tornam intocáveis serve como um forte aviso aos torcedores no Signal Iduna Park de que a espera pelo título da Bundesliga pode continuar.
Kovac apontou a profundidade do talento individual disponível na Allianz Arena como o principal fator para seu pessimismo. Enquanto o Dortmund tem contado com talentos emergentes como Serhou Guirassy e Yan Couto para se manter competitivo, a capacidade do Bayern de escalar consistentemente superestrelas de nível mundial cria um nível de consistência que Kovac acredita estar atualmente fora do alcance de seu time.
- AFP
Lidando com as consequências em Dortmund
O técnico de 54 anos está agora caminhando por uma linha tênue. Embora ele possa se considerar um “realista”, muitos no Signal Iduna Park podem interpretar seus comentários como uma rendição desnecessária. O Dortmund passou anos tentando se posicionar como uma marca global capaz de derrubar o Bayern, e ter seu próprio técnico descartando essas chances tão publicamente é um grande golpe para as relações públicas. Resta saber como os jogadores reagirão e se a diretoria do Dortmund reagirá concedendo recursos a Kovac para reforçar o elenco.