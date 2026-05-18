"Não vejo a gente enfrentando o Bayern de Munique" - Niko Kovac arrisca a ira da diretoria do Borussia Dortmund com uma previsão sombria para a temporada 2026-27

O Dortmund está acostumado a ser o principal desafiante ao domínio do Bayern no futebol alemão, mas seu atual técnico parece estar acenando a bandeira branca antes mesmo do início da próxima temporada. Kovac, que já ocupou o banco de reservas na Allianz Arena, fez uma avaliação contundente do panorama atual da Bundesliga.

Em entrevista ao WAZ, Kovac foi questionado sobre a capacidade do Dortmund de enfrentar de igual para igual o gigante bávaro durante a temporada 2026-27. Em vez de oferecer o habitual discurso motivacional esperado de um técnico do Dortmund, o ex-capitão croata optou por uma honestidade brutal que provavelmente frustrará tanto a diretoria do clube quanto a “Parede Amarela”.