O presidente do Barcelona reagiu com veemência às recentes declarações de Pérez. Durante uma coletiva de imprensa para anunciar sua candidatura à reeleição, Pérez afirmou que o caso Negreira teria levado ao “roubo” de títulos do Real Madrid. Laporta acusou Pérez de tentar desviar a atenção da falta de sucesso do Real Madrid nos últimos dois anos.

Ele insistiu que o Barcelona não toleraria o que descreveu como falsas acusações dirigidas ao clube. O presidente do Barça também confirmou que as relações entre os dois clubes se deterioraram ainda mais em meio à investigação em andamento sobre a arbitragem. Perez já havia descrito anteriormente a relação entre os clubes como “completamente rompida”.