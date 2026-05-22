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"Não vamos permitir isso!" – O presidente do Barcelona responde ao ataque "grotesco" de Florentino Pérez e acusa o dirigente do Real Madrid de encobrir os fracassos do clube
Laporta rebate Perez em relação aos comentários sobre Negreira
O presidente do Barcelona reagiu com veemência às recentes declarações de Pérez. Durante uma coletiva de imprensa para anunciar sua candidatura à reeleição, Pérez afirmou que o caso Negreira teria levado ao “roubo” de títulos do Real Madrid. Laporta acusou Pérez de tentar desviar a atenção da falta de sucesso do Real Madrid nos últimos dois anos.
Ele insistiu que o Barcelona não toleraria o que descreveu como falsas acusações dirigidas ao clube. O presidente do Barça também confirmou que as relações entre os dois clubes se deterioraram ainda mais em meio à investigação em andamento sobre a arbitragem. Perez já havia descrito anteriormente a relação entre os clubes como “completamente rompida”.
- AFP/Josep Lago
Laporta classifica a estratégia de Pérez de “grotesca”
Laporta não escondeu sua frustração ao comentar sobre a coletiva de imprensa de Pérez e a forma como o Real Madrid lidou com o caso Negreira.
“Acho que foi grotesco, mas tinha uma estratégia”, disse Laporta, segundo o Marca. “Aquilo que mencionei... tinha como objetivo desviar a atenção de dois anos sem ganhar nada, e isso os deixa muito preocupados.
"Eles precisam justificar o injustificável de alguma forma, e a melhor maneira é criar confusão e jogar tudo na cara do Barcelona. Não vamos permitir isso. Tenho certeza de que nós, no clube, vamos reagir."
Laporta promete uma reação "enérgica"
Ele também sugeriu que o foco do Real Madrid no Barcelona refletia uma insegurança dentro do clube e afirmou que ele e sua equipe reagiriam caso os merengues atacassem o time catalão.
Ele disse: “Desde que não usem o Barça para encobrir seus problemas, eu o respeito. Quando usam o Barça, nós reagimos. Naquela coletiva de imprensa, eles tentaram usar o Barça de forma grotesca, espalhando falsidades sobre um determinado assunto, afirmando coisas que não são verdadeiras. Não vou comentar sobre o outro assunto, porque não me importo com o que dizem em Madri ou sobre o Real Madrid. Quando falam do Barça, reagimos com firmeza. [O vice-presidente] Yuste se pronunciou e descreveu aquela coletiva de imprensa, e eu concordo.”
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O Barça se prepara para novas repercussões
Espera-se que o Barcelona continue defendendo publicamente a posição do clube à medida que as tensões com o Real Madrid se intensificam. Laporta já indicou que o clube responderá com firmeza às acusações que considerar falsas ou prejudiciais. É provável que a disputa também intensifique o escrutínio em torno do caso Negreira, ao mesmo tempo em que aumenta a pressão sobre ambos os clubes, dentro e fora de campo.