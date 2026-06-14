Uma declaração bem-humorada de Klopp, proferida à margem da partida de abertura da Copa do Mundo, causou um certo rebuliço nos últimos dias. “Ainda bem que é o Julian Nagelsmann quem escala o time — por enquanto. Por enquanto”, exclamou Klopp ao microfone da MagentaTV, ao que Müller respondeu rindo: “Kloppo, estamos em junho. Você já está em setembro!”

Isso foi claramente uma piada; quem quisesse poderia até interpretar as brincadeiras como uma crítica de dois profissionais da mídia aos mecanismos habituais do jornalismo esportivo. Não soou como uma crítica ao técnico da seleção alemã.

E, no entanto, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, teve que responder a duas perguntas sobre a piada dos dois comentaristas de TV na coletiva de imprensa de sábado. Ele ainda conseguiu se esquivar da primeira pergunta em Houston com uma contra-pergunta — mas, quando um repórter inglês insistiu, ele teve que se explicar com mais detalhes.

A Alemanha tem “muitos especialistas, Thomas e Jürgen também são caras legais”, disse Nagelsmann, que não ficou muito satisfeito, mas se mostrou sereno. “Eles tiveram muito sucesso no mundo do futebol. Podem falar sobre o que quiserem. É assim mesmo.” O jogador com mais partidas pela seleção alemã, Lothar Matthäus, comentou à distância: o papel de Klopp, suas declarações inclusive sobre detalhes da escalação, não facilitaram “exatamente” as coisas para Nagelsmann. Pode ser, afinal Klopp é considerado um potencial sucessor de Nagelsmann, caso a campanha na Copa do Mundo termine mais cedo novamente.

É claro que essa constelação traz uma certa tensão, mas Klopp já deixou claro no sábado que não criticou ninguém e que deseja todo o sucesso do mundo à seleção alemã, ainda mais porque nem mesmo um minuto de jogo foi disputado.