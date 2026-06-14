“É claro que discutimos com paixão, mas o nosso principal objetivo é transmitir essa paixão. Somos grandes fãs da seleção. Discutimos sobre tática, conteúdo e de forma objetiva quando se trata do esporte”, disse Thomas Müller no início da cobertura pré-jogo da MagentaTV para a estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra Curaçao (clique aqui para acessar o placar ao vivo do SPOX). “Mas nós dois sempre temos um pouco de sarcasmo, e às vezes pode escapar alguma coisa que, se quiserem usar de forma populista, pode causar um grande rebuliço. Mas não somos nós que fazemos isso, e sim outros. Por isso, não vamos nos deixar influenciar. Estamos totalmente ao lado da seleção e queremos que tudo corra bem. Mas também queremos espalhar um pouco de bom humor”, disse o campeão mundial de 2014.
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"Não vamos nos deixar intimidar": Thomas Müller rebate com frieza os críticos do seu estilo de comentário bem-humorado e do de Jürgen Klopp
Quem esperava agora um pedido de desculpas, uma retificação ou até mesmo uma admissão (reconhecidamente totalmente desnecessária) de que se foi longe demais, ficou desapontado. “Não vamos nos deixar intimidar. Mas: apoiamos a equipe 100%”, disse Müller, e precisou mais uma vez: “Discutimos há três dias e apresentamos opções. Agora estamos ansiosos pelo jogo”, disse ele, encerrando seu apelo para não levar tudo sempre tão a sério com um largo sorriso.
Klopp também riu junto – mas deixou claro, por precaução: “Estou mais do que feliz com a escalação inicial.” E, de qualquer forma: “Essa não é uma discussão que tenhamos iniciado. Estamos falando sobre opções no elenco.”
Até que ponto os especialistas podem fazer piadas? Klopp e Müller: Sim!
Uma declaração bem-humorada de Klopp, proferida à margem da partida de abertura da Copa do Mundo, causou um certo rebuliço nos últimos dias. “Ainda bem que é o Julian Nagelsmann quem escala o time — por enquanto. Por enquanto”, exclamou Klopp ao microfone da MagentaTV, ao que Müller respondeu rindo: “Kloppo, estamos em junho. Você já está em setembro!”
Isso foi claramente uma piada; quem quisesse poderia até interpretar as brincadeiras como uma crítica de dois profissionais da mídia aos mecanismos habituais do jornalismo esportivo. Não soou como uma crítica ao técnico da seleção alemã.
E, no entanto, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, teve que responder a duas perguntas sobre a piada dos dois comentaristas de TV na coletiva de imprensa de sábado. Ele ainda conseguiu se esquivar da primeira pergunta em Houston com uma contra-pergunta — mas, quando um repórter inglês insistiu, ele teve que se explicar com mais detalhes.
A Alemanha tem “muitos especialistas, Thomas e Jürgen também são caras legais”, disse Nagelsmann, que não ficou muito satisfeito, mas se mostrou sereno. “Eles tiveram muito sucesso no mundo do futebol. Podem falar sobre o que quiserem. É assim mesmo.” O jogador com mais partidas pela seleção alemã, Lothar Matthäus, comentou à distância: o papel de Klopp, suas declarações inclusive sobre detalhes da escalação, não facilitaram “exatamente” as coisas para Nagelsmann. Pode ser, afinal Klopp é considerado um potencial sucessor de Nagelsmann, caso a campanha na Copa do Mundo termine mais cedo novamente.
É claro que essa constelação traz uma certa tensão, mas Klopp já deixou claro no sábado que não criticou ninguém e que deseja todo o sucesso do mundo à seleção alemã, ainda mais porque nem mesmo um minuto de jogo foi disputado.
"Não consigo levar isso a sério": Stefan Effenberg e Andreas Möller criticam Klopp sem poupa-se
Mas isso não foi suficiente para os experientes comentaristas de TV alemães Stefan Effenberg e Andreas Möller, que atacaram Klopp no programa “Doppelpass” do Sport1 no domingo, de forma tão severa quanto sem senso de humor. “Acho que isso não dá. Considero essa frase desrespeitosa. Sabemos muito bem o que vão fazer disso. Isso é inaceitável. Se Klopp fosse o técnico da seleção alemã e coisas assim estivessem acontecendo nos bastidores, ele também não acharia graça”, disse Möller. De modo geral, ele parece não gostar do estilo de comentário bem-humorado de Klopp e Müller. “Isso me parece um pouco com o Gaudimax. Cada duas frases é uma piada, só se ouve risadas. Sinto falta de objetividade”, disse o campeão mundial de 1990.
Effenberg concordou: “Isso não dá, ele está falando para um público de milhões de pessoas. Mesmo com o riso no final. Você pode soltar uma piada dessas tomando uma cerveja no bar, quando está sozinho. Mas não diante de um público de milhões de pessoas, isso é totalmente inaceitável.”