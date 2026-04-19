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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

"Não vamos desistir!" - Mikel Arteta insiste que os jogadores do Arsenal estão "agora mais convencidos" de conquistar o título, apesar da derrota dolorosa contra o Man City

M. Arteta
Arsenal
Manchester City
Premier League

Mikel Arteta insistiu que os jogadores do Arsenal estão “mais convencidos” do que nunca de que podem conquistar o título da Premier League. Apesar da derrota por 2 a 1 para o Manchester City no Etihad Stadium no domingo, que fez com que os Gunners perdessem o controle da disputa, o técnico espanhol acredita que o elenco continua focado no prêmio máximo.

  • Arteta encontra confiança na derrota

    O Arsenal viu sua vantagem na liderança da tabela diminuir para apenas três pontos depois que o gol de Erling Haaland no segundo tempo garantiu a vitória para a equipe de Pep Guardiola. O City agora tem um jogo a menos e pode ultrapassar os Gunners no saldo de gols se derrotar o Burnley no meio da semana, mas Arteta permanece imperturbável diante dessa mudança no cenário.

    “Acredito hoje, acreditei na quarta-feira, acreditei há uma semana, porque os vejo todos os dias e conheço o nível que temos”, explicou o técnico do Arsenal. “Mas hoje, se [os jogadores] precisavam estar mais convencidos, acho que agora estão mais convencidos. Eles estavam conversando sobre isso no vestiário.

    "Agora é um novo campeonato. Eles têm um jogo a menos. Temos três pontos de vantagem e cinco jogos pela frente. Portanto, tudo ainda está em jogo. Não vamos parar e vamos continuar, isso é certo."

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Oportunidades perdidas no Etihad

    Os Gunners mostraram muito mais garra do que nas últimas partidas, mas acabaram sendo derrotados pela eficiência na finalização. Rayan Cherki abriu o placar para os anfitriões, antes de Kai Havertz empatar ao aproveitar um erro de Gianluigi Donnarumma. No entanto, Havertz desperdiçou duas grandes chances de cabeça que poderiam ter mudado o panorama da disputa pelo título.

    “Viemos aqui para vencer o jogo”, disse Arteta sobre sua abordagem tática. “Acho que a mensagem ficou clara três dias antes. Nos preparamos para isso, para levar o jogo para as áreas onde acreditávamos que poderíamos vencer. Certamente fizemos isso, mesmo tendo começado o jogo perdendo por um gol e, psicologicamente, tendo que jogar com essa desvantagem. Conseguimos. Assim, provamos que estamos à altura. Mas a realidade é que hoje houve uma diferença nas duas áreas e foi isso que decidiu o jogo.”

  • Não há necessidade de levantar o ânimo

    Com o Arsenal vindo de uma sequência de quatro derrotas nos últimos seis jogos em todas as competições, surgiram dúvidas sobre o estado psicológico do elenco. Arteta não hesitou em descartar qualquer sugestão de que precisaria levantar o ânimo dos jogadores antes da reta final de cinco partidas até o fim da temporada.

    “Quero dizer, se eu tivesse que escolher os jogadores para ganhar a Premier League faltando cinco partidas e estar na final da Liga dos Campeões, acho que deveria estar em casa”, afirmou Arteta com firmeza. “Portanto, não é o caso. Não é necessário. Nunca foi necessário, mesmo em momentos difíceis.”

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Contagem regressiva final para os Gunners

    O Arsenal precisa agora se reorganizar antes do confronto com o Newcastle United no próximo fim de semana. Embora a vantagem tenha passado para o City, Arteta está convicto de que a pressão da reta final não vai abalar seu jovem elenco. “Agora é um novo campeonato. Ainda há tudo em jogo”, concluiu Arteta.

    Os Gunners também precisam se preparar para as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, enquanto buscam a dobradinha nacional e europeia.

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