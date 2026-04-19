"Não vamos desistir!" - Mikel Arteta insiste que os jogadores do Arsenal estão "agora mais convencidos" de conquistar o título, apesar da derrota dolorosa contra o Man City

O Arsenal viu sua vantagem na liderança da tabela diminuir para apenas três pontos depois que o gol de Erling Haaland no segundo tempo garantiu a vitória para a equipe de Pep Guardiola. O City agora tem um jogo a menos e pode ultrapassar os Gunners no saldo de gols se derrotar o Burnley no meio da semana, mas Arteta permanece imperturbável diante dessa mudança no cenário.

“Acredito hoje, acreditei na quarta-feira, acreditei há uma semana, porque os vejo todos os dias e conheço o nível que temos”, explicou o técnico do Arsenal. “Mas hoje, se [os jogadores] precisavam estar mais convencidos, acho que agora estão mais convencidos. Eles estavam conversando sobre isso no vestiário.

"Agora é um novo campeonato. Eles têm um jogo a menos. Temos três pontos de vantagem e cinco jogos pela frente. Portanto, tudo ainda está em jogo. Não vamos parar e vamos continuar, isso é certo."