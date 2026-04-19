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"Não vamos desistir!" - Mikel Arteta insiste que os jogadores do Arsenal estão "agora mais convencidos" de conquistar o título, apesar da derrota dolorosa contra o Man City
Arteta encontra confiança na derrota
O Arsenal viu sua vantagem na liderança da tabela diminuir para apenas três pontos depois que o gol de Erling Haaland no segundo tempo garantiu a vitória para a equipe de Pep Guardiola. O City agora tem um jogo a menos e pode ultrapassar os Gunners no saldo de gols se derrotar o Burnley no meio da semana, mas Arteta permanece imperturbável diante dessa mudança no cenário.
“Acredito hoje, acreditei na quarta-feira, acreditei há uma semana, porque os vejo todos os dias e conheço o nível que temos”, explicou o técnico do Arsenal. “Mas hoje, se [os jogadores] precisavam estar mais convencidos, acho que agora estão mais convencidos. Eles estavam conversando sobre isso no vestiário.
"Agora é um novo campeonato. Eles têm um jogo a menos. Temos três pontos de vantagem e cinco jogos pela frente. Portanto, tudo ainda está em jogo. Não vamos parar e vamos continuar, isso é certo."
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Oportunidades perdidas no Etihad
Os Gunners mostraram muito mais garra do que nas últimas partidas, mas acabaram sendo derrotados pela eficiência na finalização. Rayan Cherki abriu o placar para os anfitriões, antes de Kai Havertz empatar ao aproveitar um erro de Gianluigi Donnarumma. No entanto, Havertz desperdiçou duas grandes chances de cabeça que poderiam ter mudado o panorama da disputa pelo título.
“Viemos aqui para vencer o jogo”, disse Arteta sobre sua abordagem tática. “Acho que a mensagem ficou clara três dias antes. Nos preparamos para isso, para levar o jogo para as áreas onde acreditávamos que poderíamos vencer. Certamente fizemos isso, mesmo tendo começado o jogo perdendo por um gol e, psicologicamente, tendo que jogar com essa desvantagem. Conseguimos. Assim, provamos que estamos à altura. Mas a realidade é que hoje houve uma diferença nas duas áreas e foi isso que decidiu o jogo.”
Não há necessidade de levantar o ânimo
Com o Arsenal vindo de uma sequência de quatro derrotas nos últimos seis jogos em todas as competições, surgiram dúvidas sobre o estado psicológico do elenco. Arteta não hesitou em descartar qualquer sugestão de que precisaria levantar o ânimo dos jogadores antes da reta final de cinco partidas até o fim da temporada.
“Quero dizer, se eu tivesse que escolher os jogadores para ganhar a Premier League faltando cinco partidas e estar na final da Liga dos Campeões, acho que deveria estar em casa”, afirmou Arteta com firmeza. “Portanto, não é o caso. Não é necessário. Nunca foi necessário, mesmo em momentos difíceis.”
- AFP
Contagem regressiva final para os Gunners
O Arsenal precisa agora se reorganizar antes do confronto com o Newcastle United no próximo fim de semana. Embora a vantagem tenha passado para o City, Arteta está convicto de que a pressão da reta final não vai abalar seu jovem elenco. “Agora é um novo campeonato. Ainda há tudo em jogo”, concluiu Arteta.
Os Gunners também precisam se preparar para as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, enquanto buscam a dobradinha nacional e europeia.