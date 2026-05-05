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Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

"Não vamos desistir" - Jeremy Doku lança um desafio ao Arsenal na disputa pelo título da Premier League, enquanto o Man City fica cinco pontos atrás

J. Doku
Arsenal
Manchester City
Premier League

Jeremy Doku lançou uma severa advertência ao Arsenal, insistindo que o Manchester City não está disposto a abrir mão do título da Premier League, apesar de um grande revés na disputa pelo campeonato. O ponta belga revelou-se o salvador da equipe de Pep Guardiola no empate de segunda-feira contra o Everton, mas o resultado deixou os atuais campeões diante de uma tarefa difícil nas últimas semanas da temporada.

  • Doku salva um ponto, mas o City perde terreno

    As esperanças do City de conquistar mais um título da Premier League sofreram um duro golpe na segunda-feira, ao empatarem em um dramático 3 a 3 contra o Everton.

    Apesar do resultado frustrante no Hill Dickinson Stadium, Doku se destacou como o jogador de maior destaque, marcando dois gols, incluindo o empate no final da partida que evitou uma derrota ainda mais dolorosa.

    O empate significa que o Arsenal de Mikel Arteta agora está cinco pontos à frente na liderança, colocando os Gunners na pole position para encerrar sua espera de 20 anos por um título do campeonato. No entanto, Doku continua convicto de que a disputa está longe de terminar e que o City tem garra para lutar, à medida que a temporada entra em sua reta final.

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  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Resistência diante da vantagem do Arsenal

    Após o empate, Doku não escondeu sua decepção, mas não hesitou em enviar uma mensagem de desafio ao time do norte de Londres.

    “Dói, obviamente que dói”, disse Doku. “Sabemos como é importante vencer esse tipo de jogo, não desistimos e não vamos desistir. Ainda faltam alguns jogos, vamos lutar até o fim e, no final, vamos contar os pontos.”

    Os dois gols do jogador da seleção belga foram um raro ponto positivo em uma noite em que as vulnerabilidades defensivas do City ficaram expostas, mas ele acredita que a mentalidade do time será o fator decisivo. Ele acrescentou: “[Estamos] decepcionados, mas ainda não acabou, não vamos desistir.”

  • Um calendário exaustivo aguarda os jogadores de Guardiola

    O caminho para uma possível recuperação não será fácil, já que o City enfrenta atualmente um calendário bastante apertado. A equipe de Pep Guardiola terá de disputar cinco partidas em apenas 16 dias para encerrar a temporada, começando com um confronto em casa contra o Brentford no Etihad Stadium neste sábado. Essa sequência colocará à prova a profundidade do elenco, que busca conquistar títulos em várias frentes.

    “Há muitos jogos, temos uma agenda lotada e vamos olhar para frente”, observou Doku ao discutir os desafios que se aproximam.


  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    A caça dupla de troféus continua sendo a prioridade

    Além da Premier League, o City ainda está na disputa pela FA Cup, com a final contra o Chelsea marcada para 16 de maio. Doku destacou que a experiência da equipe em situações de alta pressão será fundamental para a recuperação. “Ainda estamos em duas competições e temos uma final para disputar. Vamos nos recuperar bem. Mentalmente, todos já passamos por isso, estamos acostumados a jogar a cada três dias; o mais importante é nos recuperarmos mental e fisicamente”, explicou o ponta.

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