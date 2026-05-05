"Não vamos desistir" - Jeremy Doku lança um desafio ao Arsenal na disputa pelo título da Premier League, enquanto o Man City fica cinco pontos atrás

As esperanças do City de conquistar mais um título da Premier League sofreram um duro golpe na segunda-feira, ao empatarem em um dramático 3 a 3 contra o Everton.

Apesar do resultado frustrante no Hill Dickinson Stadium, Doku se destacou como o jogador de maior destaque, marcando dois gols, incluindo o empate no final da partida que evitou uma derrota ainda mais dolorosa.

O empate significa que o Arsenal de Mikel Arteta agora está cinco pontos à frente na liderança, colocando os Gunners na pole position para encerrar sua espera de 20 anos por um título do campeonato. No entanto, Doku continua convicto de que a disputa está longe de terminar e que o City tem garra para lutar, à medida que a temporada entra em sua reta final.