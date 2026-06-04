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"Não vamos deixar que os agentes ditem o que fazemos" - O CEO do Manchester United traça um "plano claro" para o futuro, à medida que se aproxima a importante janela de transferências de verão sob o comando de Michael Carrick
Um guia para o sucesso no recrutamento
Berrada revelou que o United pretende repetir o modelo de transferências bem-sucedido que transformou o destino do time na última temporada. Em entrevista ao podcast oficial do clube, “Inside Carrington”, o CEO explicou que a estrutura liderada pelo diretor de futebol Jason Wilcox está preparada para colocar em prática uma visão específica para a temporada 2026-27.
“Acho que o modelo do que fizemos no verão passado será replicado”, diz Omar. “Você sempre entra em uma janela de transferências sem saber como vai sair dela, mas precisa estar realmente preparado. É preciso ter um plano claro; saber exatamente quais posições você pretende reforçar e também estar preparado para qualquer eventualidade. Pode haver saídas que não esperávamos; pode haver oportunidades no mercado que talvez não estivessem lá no início da janela.”
Resistir às pressões externas do mercado
O dirigente do United mostrou-se particularmente firme ao abordar a influência de terceiros nos negócios do clube. Num mundo marcado por valores cada vez mais altos e exigências dos agentes, Berrada enfatizou que o United atuará de acordo com seus próprios termos, em vez de reagir aos caprichos do mercado. A ênfase está na sustentabilidade a longo prazo, em vez de soluções rápidas que possam comprometer a saúde financeira do clube.
“Temos que ser realmente disciplinados; é simples. Temos um plano; sabemos em que podemos investir e temos que nos ater a isso. Em alguns casos, podemos decidir fazer um investimento sabendo que é a coisa certa não apenas para os próximos dois ou três anos, mas para os próximos 10 anos. Mas, claramente, precisamos manter o foco no que estamos tentando alcançar. É muito importante não deixar que o mercado ou os agentes ditem o que devemos fazer”, acrescentou Berrada.
Decisões e liderança baseadas em dados
Um fator fundamental para a nova eficiência do United no mercado é a integração da análise de dados de alto nível. Sob a orientação de Michael Sansoni, diretor de dados, o clube busca minimizar os riscos e maximizar o impacto de cada nova contratação. Berrada acredita que a combinação de uma equipe de liderança futebolística consolidada com tecnologia moderna colocou o clube em uma posição superior em relação aos anos anteriores.
“Portanto, temos que estar prontos; temos que ser ágeis e flexíveis. Mas temos um plano claro. Jason Wilcox e sua equipe estão muito bem preparados para executar esse plano. Eu realmente acho que o que vimos na última temporada é um bom caminho a seguir para nós, ou seja, queremos uma mistura de experiência e juventude; queremos uma mistura de jogadores que demonstraram que podem ter um bom desempenho na Premier League e talvez também jogadores que estão se saindo muito bem fora da Premier League. Quando olho para a equipe de liderança do futebol, além do investimento que fizemos na equipe de Michael Sansoni na área de dados, estamos em boa forma, e acho que a qualidade das decisões continuará a melhorar à medida que a equipe se estabiliza e continuamos investindo nessas áreas.”
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Refletindo sobre um ano de transformações
A confiança na diretoria decorre da gestão metódica realizada há doze meses. Contratações como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko e o goleiro Senne Lammens — eleito a “Transferência da Temporada” da Premier League — confirmaram o acerto da estratégia atual. Essas aquisições foram fundamentais para ajudar Michael Carrick a conduzir o clube ao terceiro lugar e ao retorno à elite do futebol europeu.
“As quatro contratações de jogadores experientes que fizemos no ano passado deram muito certo”, acrescenta Berrada. “Todos eles tiveram um papel importante no sucesso desta temporada. São todos muito diferentes. Senne é muito mais maduro do que sua idade; Cunha é um jogador muito carismático, e isso fica evidente em campo. Bryan é um pouco mais reservado, mas assim que entra em campo, ele se torna um líder, e Sesko tem demonstrado uma vontade de melhorar a cada dia desde que chegou aqui, e vimos os resultados nos últimos meses. Portanto, acho que estamos muito satisfeitos com as quatro contratações de jogadores experientes que fizemos e queremos continuar nesse caminho, sem esquecer que temos um elenco com fome de vitórias e de sucesso.”