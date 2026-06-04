"Não vamos deixar que os agentes ditem o que fazemos" - O CEO do Manchester United traça um "plano claro" para o futuro, à medida que se aproxima a importante janela de transferências de verão sob o comando de Michael Carrick

Um fator fundamental para a nova eficiência do United no mercado é a integração da análise de dados de alto nível. Sob a orientação de Michael Sansoni, diretor de dados, o clube busca minimizar os riscos e maximizar o impacto de cada nova contratação. Berrada acredita que a combinação de uma equipe de liderança futebolística consolidada com tecnologia moderna colocou o clube em uma posição superior em relação aos anos anteriores.

“Portanto, temos que estar prontos; temos que ser ágeis e flexíveis. Mas temos um plano claro. Jason Wilcox e sua equipe estão muito bem preparados para executar esse plano. Eu realmente acho que o que vimos na última temporada é um bom caminho a seguir para nós, ou seja, queremos uma mistura de experiência e juventude; queremos uma mistura de jogadores que demonstraram que podem ter um bom desempenho na Premier League e talvez também jogadores que estão se saindo muito bem fora da Premier League. Quando olho para a equipe de liderança do futebol, além do investimento que fizemos na equipe de Michael Sansoni na área de dados, estamos em boa forma, e acho que a qualidade das decisões continuará a melhorar à medida que a equipe se estabiliza e continuamos investindo nessas áreas.”