"Não vamos calar a boca!": Christoph Freund defende a dura crítica do FC Bayern ao árbitro

"Em Leverkusen, houve muita emoção e muitas decisões controversas. Ficamos irritados e expressamos isso. É nosso direito, outras equipes também fazem o mesmo. O FC Bayern continuará a defender a sua opinião no futuro. Como FC Bayern, sempre daremos a nossa opinião e não deixaremos que nos calem”, disse o austríaco na coletiva de imprensa antes do jogo de sábado na Bundesliga contra o Union Berlin (15h30).

A partida contra o Leverkusen não foi nada tranquila; duas jogadas, em especial, causaram descontentamento no Bayern: o cartão amarelo-vermelho para Luis Diaz após uma suposta simulação na área, bem como a anulação de um gol de Harry Kane por mão na bola.

O presidente honorário Uli Hoeneß reagiu furiosamente às decisões dos árbitros e falou da “pior atuação de uma equipe de arbitragem que já presenciei em uma partida da Bundesliga”.