O diretor esportivo Christoph Freund defendeu o FC Bayern de Munique contra as críticas à reclamação contra a arbitragem após o empate em 1 a 1 contra o Bayer Leverkusen na última rodada.
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"Não vamos calar a boca!": Christoph Freund defende a dura crítica do FC Bayern ao árbitro
"Em Leverkusen, houve muita emoção e muitas decisões controversas. Ficamos irritados e expressamos isso. É nosso direito, outras equipes também fazem o mesmo. O FC Bayern continuará a defender a sua opinião no futuro. Como FC Bayern, sempre daremos a nossa opinião e não deixaremos que nos calem”, disse o austríaco na coletiva de imprensa antes do jogo de sábado na Bundesliga contra o Union Berlin (15h30).
A partida contra o Leverkusen não foi nada tranquila; duas jogadas, em especial, causaram descontentamento no Bayern: o cartão amarelo-vermelho para Luis Diaz após uma suposta simulação na área, bem como a anulação de um gol de Harry Kane por mão na bola.
O presidente honorário Uli Hoeneß reagiu furiosamente às decisões dos árbitros e falou da “pior atuação de uma equipe de arbitragem que já presenciei em uma partida da Bundesliga”.
Horst Heldt defende os árbitros: "Eles não têm vida fácil"
Antes do confronto de sábado, o diretor-geral do Union Berlin, Horst Heldt, defendeu os árbitros e alertou: “Eles não têm vida fácil. Porque, naturalmente, cada situação é observada e acompanhada com muita atenção. E isso não está certo.” Freund reagiu com serenidade a esses receios e deixou claro que o FC Bayern não compartilha dessas preocupações.
Para o clube mais titulado da Alemanha, o assunto está “encerrado”, explicou Freund. “Os árbitros são uma parte importante do futebol. Também é importante que sejam protegidos e possam desempenhar seu trabalho. Todos sabem disso: clubes, jogadores, dirigentes e treinadores. Sempre haverá jogos em que surgem situações controversas e em que, às vezes, eles têm um dia melhor e, outras vezes, um dia pior.”
O FC Bayern caminha a passos largos rumo ao título e, a oito rodadas do fim, está nove pontos à frente do segundo colocado, o Borussia Dortmund.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data
Hora
Partida
Sábado, 21 de março
15h30
FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)
Sábado, 4 de abril
15h30
SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
Terça-feira, 7 de abril
21h
Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)